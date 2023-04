Mia Nicolai en Dion Cooper passen toonsoort Burning Daylight aan: ‘Waren aan het vechten’

Het lied Burning Daylight wordt vanaf nu anderhalve toon hoger gezongen. Beeld ANP

Nicolai en Cooper zongen vrijdag een akoestische variant van het nummer, waar de twee vooral hun kopstem gebruikten. “Voor mij ging dit hartstikke goed,” zei een geëmotioneerde Duncan Laurence, die meeschreef aan het nummer en het duo coacht, na afloop van het optreden. “Ik weet als geen ander hoeveel er op je afkomt. Ook al ben je nog zo ervaren, het songfestival is geen makkie.”

Ook Mia Nicolai raakte geëmotioneerd na het horen van de woorden van Laurence. “Je stapt erin met zoveel enthousiasme, zo veel hoop”, zegt de zangeres. “We willen het heel graag goed doen met elkaar, dus het raakt als het niet gaat zoals je wilt.”

Alarmbellen

Het songfestivalduo kreeg de afgelopen weken flink wat kritiek over zich heen nadat twee optredens in de soep liepen. Hoewel de alarmbellen na de eerste show niet direct gingen rinkelen, gebeurde dat wel na het tweede optreden dat ze hadden gegeven. “Als het dan voor de tweede keer misgaat, dan moet je je achter de oren krabben,” aldus Dion, die bekende dat zowel hij als Mia de afgelopen zes weken ‘eigenlijk best wel aan het vechten’ was met het lied Burning Daylight. “Het nummer is voor onze stemmen eigenlijk heel lastig om uit te voeren.”

Om dat euvel te verhelpen, moest er een oplossing komen. Die werd gevonden door het nummer anderhalve toon hoger te zingen. “Dat maakt dat het nu opeens zingen is, in plaats van schreeuwen en vechten.”

Eurovision in Concert

In Madrid brachten Mia en Dion voor het eerst Burning daylight live ten gehore. Door, volgens hen, slechte oortjes liep dat optreden in de soep. Maar er volgde een storm van kritiek nadat tijdens Eurovision in Concert in de Afas Live het optreden weer onzuiver was. Ook werden er vragen gesteld over de afwezigheid van mentor Duncan Laurence bij die optredens. Inmiddels heeft hij zich bij Mia en Dion aangesloten en heeft hij zelfs zijn nieuwe muziek voorlopig even uitgesteld.