‘Mezelf interesseert me geen reet,’ zegt Jennie uit Floradorp

Beau in Floradorp met Bas de Piraat. Beeld RTL

Beau van Erven Dorens trok op tv al op met daklozen en liet zich vijf dagen insluiten in diverse instellingen. Na die ervaringen moet het een makkie zijn om een jaar neer te strijken in Amsterdam-Noord. Daar is Beau voor zijn RTL4-programma Beau in Floradorp op zoek naar mooie verhalen en bijzondere mensen. Want: “In Floradorp is altijd iets te beleven, zelfs als je schuilt voor een regenbui.”

Zo kwam hij dinsdag in het Noorderpark een vrouw tegen die met haar hondje de vogels voerde. Beau had maar een paar vragen nodig om de toevallige voorbijganger haar hart te laten uitstorten. “Ik ben alleen, en ik ben vaak heel verdrietig, maar ik heb een vrolijk karakter,” zei ze. En: “Ik heb een groot hart, maar een kort lontje.”

Dat Floradorpelingen het hart op de tong hebben liggen werd ook in de rest van de zomerse derde aflevering bevestigd. Beau ging op bezoek bij Jennie en Joop, bij wie een touwtje uit de brievenbus hing. “Precies zoals Jan Terlouw dat graag ziet,” constateerde Beau tevreden. Joop was ooit voor 40.000 euro bedonderd door een vriend en sindsdien betalen Jennie en Joop elke maand 450 euro af. Maar hun kinderen en kleinkinderen mochten niets tekortkomen. “Mezelf interesseert me geen reet,” aldus Jennie.

De schilderachtigste Floradorpeling was Bas, die omdat hij een oog mist ‘de Piraat’ werd genoemd. Hij was ooit dakloos, dus had Beau al snel een klik, maar woont nu op een bootje. “Het is meer een kano, een druipende badkuip,” oordeelde Bas en daar was niets aan overdreven. Beau had bewondering voor Bas ‘omdat hij fier overeind staat en veel energie heeft’. En Lips heeft bewondering voor Beau omdat hij op zo’n ogenschijnlijk terloopse manier mensen weet te portretteren.

