In Mexico is de grote revolutionair Emiliano Zapata nooit ver weg. “De stad is van hen die hun benen laten spreken,” citeert een plaatselijke fietsfanaat de nationale held, die in 1919 werd vermoord door zijn politieke tegenstanders. “Je eigent je de stad toe door je recht te laten gelden op je stad, op je vrijheid.”

Fietsen als daad van protest. Zo had Lips het nooit bekeken als hij ’s ochtends in alle vroegte op zijn fietsje stapte, maar een mens is nooit te oud om te leren.

In een tijd dat heel Nederland zich bezighoudt met staren naar de eigen navel is het een verademing om eens een kijkje over de grens te nemen. Dat doet het VPRO-programma Metropolis al negentien jaar. In een kwartiertje de wereld rond.

Vorige week ging het over vakantie vieren, deze week over fietsen. We zagen Mariana en Emma door de overvolle, met smog gevulde straten van Mexico-Stad fietsen. Daarna was het de beurt aan de vrijwel blinde Samuel die in Brazilië door zijn vrienden op sleeptouw werd genomen. “Fietsen,” zei hij, “heeft mij toegang gegeven tot de mooiste groepservaring die ik ooit heb gehad.”

Terwijl hij zijn eerste trofee, een piepklein, gebutst bekertje, laat zien, vertelt in Indonesië de tachtigjarige Tarwi hoe zijn moeder haar enige ketting verkocht om hem als kleine jongen aan zijn eerste racefiets te helpen. Zijn vrouw berekende dat hij gedurende hun vijftigjarige huwelijk zestig procent van de tijd op zijn fiets zat en veertig procent van de tijd bij haar was. Desondanks krijgt hij een kus.

“Geluk kun je niet kopen, maar een fiets wel. En daarmee kom je al een heel eind,” besloot presentator Stef Biemans de uitzending. Lips kon niet anders dan het daarmee eens zijn. Metropolis is een snoepje op de zondagavond, elke week weer.

