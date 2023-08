Metershoge (h)erkenning voor bewoners Kolenkitbuurt met deze muurschildering

‘Four peas in a pod’ van Iriée Zamblé (1995), Wiltzanghlaan 68-88 in Bos en Lommer. Beeld Mariet Dingemans

Het werk waar Iriée Zamblé in 2019 mee afstudeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) was van bescheiden formaat, op zijn grootst 50 bij 35 centimeter. Ze liet zich kennen als een echte atelierschilder, die het liefst kwast op handzame doekjes. Maar nog geen jaar later maakte ze een reuzensprong door de zijgevel van een flat aan Wiltzanghlaan te beschilderen. Het ‘canvas’ hier meet maar liefst 10 bij 12 meter.

Zamblés Four peas in a pod is onderdeel van Muren van West. Met dit meerjarige project wil het stadsdeel de Kolenkitbuurt opwaarderen met grote wandschilderingen. Aan acht kunstenaars werd gevraagd een schetsontwerp te maken. Die ontwerpen werden gedeeld via folders, whatsappgroepen en sociale media. Ruim honderd buurtbewoners brachten hun stem uit, wat resulteerde in vier winnaars.

Veelal niet-witte personen

Muralveteraan Sidney Waerts bracht een ode aan de ‘tijgermoeders’ die het sociale cement vormen van de buurt. Floor van het Nederend verwerkte in zijn Stamboom van de buurt elementen uit persoonlijke verhalen, zoals een Ajaxshirt, een tajine en een gieter voor de moestuin. En Saïd Kinos verloochende zijn graffitiachtergrond niet en maakte een semi-abstracte compositie waar veelkleurige letters in te herkennen zijn maar geen woorden.

Ook Zamblé bleef dicht bij haar eerdere werk. Zij schildert vooral portretten van vrienden en kennissen – veelal niet-witte personen die in de eeuwenlange schildergeschiedenis een inhaalslag te maken hebben. Het zijn zelfverzekerde types die hoodies of modieuze hoeden dragen en het toonbeeld van cool zijn. Zij dragen het motto uit waarmee bezoekers van Zamblés webpagina worden onthaald: existing loudly.

Koninklijke prijs

Met haar werk voor de Kolenkitbuurt wilde Zamblé ook de bewoners die zo lang in het stille verdomhoekje hebben gezeten een stem geven. Als geboren en getogen Amsterdammer kende ze de wijk echter niet en ging per fiets op verkenningstocht. De impressies die zij opdeed, resulteerden in een collectief portret. Bovenaan staat een vrouw met hoofddoek die strijdbaar haar vuist in de lucht steekt. Onderaan een jongen, gekleed in de kleuren van de Surinaamse vlag. Daartussenin een zwarte vrouw die vriendschappelijk haar arm slaat om een blonde, witte man.

Four peas in a pod wordt gewaardeerd door de buurtbewoners die zichzelf herkennen in de metershoge figuren. Jammer alleen dat in de zomer het werk beperkt zichtbaar is door de bomen die ervoor staan.

Zamblé zelf is sinds de oplevering allesbehalve onzichtbaar. Vorig jaar won ze de Koninklijke prijs voor vrije schilderkunst, haar werk was een hit op Art Rotterdam en is inmiddels opgenomen in allerlei collecties. Die potentie hadden de Kolenkitbuurtbewoners prima in de smiezen toen ze kozen voor die schilder van kleine doekjes.