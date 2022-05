Meteen al een eerste relletje op het Filmfestival van Cannes: ‘Van censuur is geen sprake’

Het festival van Cannes is koud begonnen of het eerste relletje is al een feit: artistiek directeur Thierry Frémaux zou de pers censureren, terwijl zijn festival te boek staat als een bastion van artistieke vrijheid. Wat is het geval?

Volgens een deel van de vakbladen die uitpakken met speciale Cannes-uitgaven, waaronder het gezaghebbende Variety, had Frémaux complete vragen verwijderd uit de weerslag van een ‘minnelijk en interessant on the record interview’.

In dat interview werden heikele kwesties aangesneden, zoals diversiteit, het aantal vrouwelijke regisseurs in de officiële selectie en een mogelijke terugkeer van regisseur Roman Polanski – die nog altijd een gevangenisstraf in de VS boven het hoofd hangt wegens verkrachting van een 13-jarig meisje.

‘Geen big deal’

Frémaux zou de vraag ‘zeer interessant’ hebben gevonden, en vervolgens hebben opgemerkt dat de wetten in Frankrijk niet zijn veranderd sinds Polanski in 2002 de Gouden Palm won voor Le pianiste. ‘Wat impliceert dat er geen ethisch probleem is met de aanwezigheid van de regisseur.’

Het klinkt een beetje als Erik ten Hag, die het een romantische gedachte vindt om met Marc Overmars bij Ajax terug te keren.

Frémaux hield het erop dat het een ‘Franse traditie’ is om quotes te controleren en ‘zeker geen big deal’. “Van zelfcensuur is geen sprake, van censuur al helemaal niet. Als ik een interview geef, lees ik het na en als ik iets wil veranderen, zal ik het veranderen. Maar ik verander de tekst van de journalist niet,” aldus de 61-jarige Frémaux, die sinds 2003 verantwoordelijk is voor de filmprogrammering en in 2007 promoveerde tot artistiek directeur. (Voor aanvang van deze editie vernoemde hij een van de filmzalen naar de in 2019 overleden, eigenzinnige Franse arthouseregisseur Agnès Varda.)

Diversiteit

Wat betreft diversiteit doet Cannes het overigens helemaal niet slecht, meent Frémaux, aangezien (bijna) 25 procent van de regisseurs in de Gouden Palm-competitie vrouw is – een record. “Het is veel beter dan veertig jaar geleden. Vorig jaar gingen alle belangrijke prijzen in Cannes naar vrouwen: de Gouden Palm, de Prix Un certain regard en de prijs van de Cinéfondation (de competitie voor korte studentenfilms). Terwijl we geen quota hanteren; we beoordelen films louter en alleen op hun artistieke merites.”

Van de ruim 2000 films die ter overweging waren ingestuurd, is ook maar 25 procent geregisseerd door vrouwelijke regisseurs, aldus Frémaux. Het aandeel vrouwelijke regisseurs binnen het Franse filmcontingent steekt daar opvallend bij af: maar liefst drie van de vier. “Vrouwelijke regisseurs vertegenwoordigen 75 procent van onze Franse filmselectie in competitie. Dat komt doordat Frankrijk een land is met veel vrouwelijke regisseurs.”

Vierenhalve vrouw in competitie

Het gaat om Valeria Bruni Tedeschi (Les Amandiers), Claire Denis (Stars at Noon, met onder anderen Margaret Qualley en John C. Reilly) en Leonor Serraille (Un petit frère). De andere vrouwelijke regisseurs zijn de Amerikaanse Kelly Reichardt (Showing Up, met Michelle Williams in de hoofdrol) en de Vlaamse Charlotte Vandermeersch. (De geografische spreiding is een stuk problematischer dan de man-vrouwverhouding: het leeuwendeel van de films in competitie komt uit Frankrijk, Europa en Noord-Amerika. Geen enkele film komt uit ​​China, India, Zuid-Amerika of sub-Sahara-Afrika; blijkbaar was niet één film uit die regio’s goed genoeg.)

Vandermeersch telt eigenlijk maar voor een half; zij regisseerde de Belgisch-Frans-Italiaanse coproductie Le otto montagne samen met haar eega Felix van Groeningen. Voor haar betekent de adaptatie van de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti haar regiedebuut, Van Groeningen heeft al een hele trits films op zijn naam. Daarvan was De helaasheid der dingen in 2009 opgenomen in de nevensectie Quinzaine des Réalisateurs. Ter promotie fietste Van Groeningen samen met vier acteurs enkele honderden meters naakt over La Croisette, de van palmen voorziene strandboulevard van Cannes. Geen mens die daar destijds aanstoot aan nam.