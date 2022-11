Metallica komt naar Amsterdam met unieke constructie: twee shows met verschillende setlists

Hardrockband Metallica met gitarist Kirk Hammett en leadzanger en gitarist James Hetfield. Beeld Paul Bergen

De tournee is uniek te noemen. Metallica doet elke stad tweemaal aan en speelt de shows met verschillende setlists en supportacts. Fans kunnen een tweedagenkaart kopen, om beide concerten mee te maken.

Een woordvoerder van concertpromotor Mojo laat desgevraagd weten dat voor zover bekend nooit eerder een band zo’n constructie heeft opgezet. “Wel gaf de Duitse band Kraftwerk in 2015 acht shows in Paradiso waarbij op elke avond een ander album te horen was.” Hierbij waren de kaartjes per avond los te koop.

Weer eens wat anders

De reden achter de concert-tweedaagse van Metallica is ‘waarschijnlijk gewoon omdat ze het leuk vinden en het iets anders is’, aldus de woordvoerder. Ook zit er volgens hem ‘geen diepere reden’ achter de datum van het eerste concert: 27 april, Koningsdag. “Een concert op een dag dat heel Nederland vrij is, lijkt me op zich handig.”

De dubbeltickets voor beide concerten gaan vrijdag 2 december in de verkoop. Op vrijdag 20 januari kunnen fans die Metallica toch liever één keer willen zien optreden een dagkaart kopen.