Met twee vingers omhoog bepleitte Johnny de Mol zijn onschuld: ‘Er is niets van waar’

Johnny de Mol had lang getwijfeld of hij zijn talkshow woensdag wel moest presenteren. Toen HP/De Tijd in geuren en kleuren beschreef dat zijn ex aangifte had gedaan omdat hij haar zou hebben geslagen, geschopt en gewurgd, kwam eerst het bericht dat hij zich liet vervangen. Later zong rond dat Johnny toch zou komen. Zo draaide HLF8 uit op Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet, ook een format van papa John.

Toen zat Johnny er toch, ‘live uit Amsterdam-Oost’. Met twee vingers omhoog bepleitte hij zijn onschuld. “Er is niets van waar,” zei hij, recht in de camera kijkend. “Ik heb het niet gedaan.” Meer dan een minuut ging het zo door, in een verklaring waar een advocaat vast een dik belegde boterham aan had verdiend.

Het deed Lips denken aan Glennis Grace en Lil Kleine, die zich ook rechtstreeks tot hun publiek richtten met een opgenomen boodschap vanuit het verdomhoekje. Eigenlijk zeiden ze daarmee: geloof mij en neem me weer in genade aan. De roep om BN’ers te cancellen klinkt al snel tegenwoordig, maar misschien kunnen ze het cancellen ook cancellen?

De rest van de avond moest SBS6, eigendom van papa John, op eieren lopen. Johan Derksen kreeg bij alle misbruikverhalen rond The Voice het verwijt dat hij wel erg veel begrip opbracht voor zijn baas. Shownieuws had zich in de affaire rond Marco Borsato eerder al geblameerd, toen de slachtoffers vol in de wind werden gezet door de showbizzdeskundigen aan tafel, die dikke maatjes bleken te zijn met de Borsato’s.

Albert Verlinde gaf daarom bij Shownieuws eerst zijn geloofsbrieven af: “Wij zijn voor of tegen niemand, hè. Laat dat even héél helder zijn.” Daarna leek alleen de gebruikelijke woordspeling onder in beeld nog partij te kiezen: cryptisch klonk er goede moed in door over de rechtszaak die Johnny aan zijn broek heeft hangen. Molshoop, stond er.

