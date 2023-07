Met The Green Book konden zwarte reizigers onderweg stoppen bij restaurants en hotels waar ze niet werden geweigerd

Martinique Lewis interviewt Maedella Stiger in de barbershop. Beeld National Geographic

Het zijn lastige weken voor wie niet van wielrennen of tennis houdt en geen streamingabonnement heeft: de lineaire televisie schotelt vooral opgewarmde prakjes voor. Alleen al de drie NPO-zenders hadden dinsdagavond liefst dertien herhalingen geprogrammeerd. Dan wijk je als beroepskijker licht wanhopig uit naar zenders als National Geographic, waar natuurdocumentaires worden afgewisseld met een onophoudelijke stroom aan documentaires over de Tweede Wereldoorlog en Hitler. Al biedt National Geographic ook andere kost, zoals de deels in Amsterdam opgenomen serie A Small Light, over Miep Gies en haar hulp aan de familie Frank.

Dinsdagavond had de zender een documentaire met de intrigerende titel Black Travel Across America, over de hotels en restaurants die in het zogenaamde Green Book te vinden waren, een reisgids speciaal voor zwarte Amerikanen. Over dat bijzondere boekwerkje – voluit ‘The Negro Motorist Green Book’ – werd vijf jaar geleden de speelfilm Green Book gemaakt, die drie Oscars won.

In de serie Black Travel Across America vertelt de – zwarte – presentatrice Martinique Lewis enthousiast hoe het Groene Boekje er in de tijd van de segregatie voor zorgde dat zwarte reizigers onderweg bij restaurants en hotels konden stoppen waar ze niet werden geweigerd.

Ze begint in Harlem, New York, waar het boekje in 1936 het licht zag. Schrijver Victor H. Green – vandaar de naam, al was het boekje ook daadwerkelijk groen – kwam op het idee na het zien van The Jewish Vacation Guide, met horecagelegenheden waar Joden welkom waren. Hij verspreidde zijn groene gids à 25 cent via Esso pompstations, speciaal voor de zwarte reizigers die zich een eigen auto konden veroorloven en zich zo de vernedering konden besparen apart te moeten zitten in bussen en treinen. De meeste zwarte automobilisten reisden ’s nachts, want dan was het risico om aangehouden te worden door een meestal witte agent kleiner. Al waren er ook zogenaamde Sundown Towns waar je je na zonsondergang juist niet mocht vertonen als je zwart was.

Ondanks die zwarte bladzijde is de toon van Black Travel Across America niet triest maar trots: het is vooral een inspirerende ode aan de zwarte cultuur van de VS, van de zwarte honkbalteams van Kansas tot de jazzclubs van Denver Colorado, het ‘Harlem of the West’. Ook iets voor Omroep Zwart wellicht?

