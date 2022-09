Met sardonisch plezier nam regisseur Jean-Luc Godard (1930-2022) de regels van zijn kunstvorm op de hak

De Frans-Zwitserse regisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een van de meest prominente stemmen van de Franse modernistische filmstroming Nouvelle Vague.

“Een film moet een begin, een midden en een einde hebben, maar niet per se in die volgorde.” Het is een van de beroemdste van de vele aforismen die filmfilosoof Jean-Luc Godard achterliet. Het is ergens ook van toepassing op Godards eigen carrière, die begon met een reeks onbetwiste meesterwerken en van daar toewerkte naar de jeugdiger aanvoelende experimenten van zijn latere werk.

Godard was een filmmaker die speels gebruikmaakt van het woord – zowel geschreven als gesproken – en voor wie analyse van de cinema tot de kern van zijn eigen werkwijze behoorde. Het verbaast dan ook niet dat hij naar eigen zeggen in eerste instantie als lezer bij de film belande, via het filmtijdschrift La revue du cinéma, dat hij als tiener las. Zijn eerste eigen stappen in de filmwereld zette Godard, zoals veel generatiegenoten, als filmcriticus voor tijdschrift Cahiers du cinéma.

Met het overlijden op 91-jarige leeftijd van Godard – geboren in Parijs in 1930, en gestorven in het Zwitserse plaatsje waar hij de afgelopen decennia een teruggetrokken bestaan leidde – verstomt een jaarlijks terugkerend ritueel. Telkens wanneer de selectie van het prestigieuze filmfestival van Cannes bekend werd gemaakt, was er het geroezemoes: zou er nieuw werk van Godard te zien zijn? Eens in de vier à vijf jaar was het raak.

Complexe relatie met filmfestival Cannes

Godards laatste vijf films gingen in première in Cannes; voor Le livre d’image, naar nu blijkt zijn laatste film, kreeg hij in 2018 een specifiek voor ‘JLG’ in het leven geroepen Speciale Gouden Palm. Het was het kroonstuk op de complexe relatie tussen filmmaker en festival die Godards volledige carrière als filmmaker kleurde.

Het was in Cannes dat hij zijn plannen maakte en de financiering bij elkaar ritselde voor zijn speelfilmdebuut À bout de souffle uit 1960, waarmee hij de filmtaal wezenlijk vernieuwde. Het was het startschot voor een periode van ongekende productiviteit: tussen 1960 en 1967 maakte Godard vijftien films, waaronder meesterwerken als Le mépris (1963), Bande à part (1964) en Masculin féminin (1966). Het maakte hem tot een van de meest prominente stemmen van de Franse Nouvelle Vague, de modernistische filmstroming die ten strijde trok tegen de bedaagde cinéma de papa.

Het was ook in Cannes dat Godard in mei 1968 samen met collega’s als François Truffaut op de barricaden ging. Een filmfestival was ongepast in het licht van de oplaaiende protesten van studenten en arbeiders, stelden ze. Ze kregen hun zin: het festival werd halverwege afgeblazen, zonder een winnaar aan te wijzen.

Marxistische-Maoïstische ideologie

Het luidde voor Godard een periode in waarin vormexperimenten meer naar de achtergrond verdwenen en Marxistische-Maoïstische ideologie – altijd al latent aanwezig – een hoofdrol in zijn werk kreeg. Het kwam hem op vijandige kritieken te staan en ook decennia later zijn de films nog een makkelijk mikpunt voor spot, bleek in 2017 uit de Godard-satire Le redoutable van Michel Hazanavicius. Dat Godard in zijn eentje groot genoeg was om een satirische film omheen te bouwen, spreekt boekdelen over zijn status.

Na een kritische opleving in de jaren tachtig, met onder meer Sauve qui peut (la vie) (1980) en Prénom Carmen (1983), legde Godard zich in de laatste drie decennia van zijn carrière voornamelijk toe op de essayfilm, met de monumentale reeks Histoire(s) du cinéma (1980-1998) als magnum opus. Telkens weer koppelde hij ideeën over filmgeschiedenis en filmstijl direct aan analyses van mens en maatschappij.

Daarbij nam Godard met sardonisch plezier zowel de ongeschreven regels van zijn kunstvorm als zijn eigen verworven status op de hak. Het zijn barrages van woordspelingen en literaire, filosofische, muzikale en filmische citaten, uit hun context getrokken, vervormd en soms gewoon verzonnen. De eigenzinnige stem die uit al die verwijzingen opklonk, is nu verstomd.