Met Peex is het alsof Elton John speciaal voor jou staat te spelen

Elton John tijdens zijn Farewell Yellow Brick Road tour in de Ziggo Dome. Beeld ANP

Het was zijn laatste concert in Nederland en toch was de show van Elton John in de Ziggo Dome een primeur. Uitvinder Graham Tull presenteerde er namelijk Peex. De Brit belooft met zijn uitvinding een ‘unieke concertbeleving’ en een ‘op je persoonlijke voorkeur afgestemde geluidsmix’.

Elton John is in elk geval overtuigd. Hij kocht, nadat hij het systeem zelf in Las Vegas probeerde, aandelen in het bedrijf. Tull: “Ik was ervan overtuigd dat de concertbeleving beter kon, dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van je plaats in de zaal. Ik herinner me een concert van Iron Maiden waarbij ik aan de zijkant stond, precies in de lijn van de basgolven. Het klonk vreselijk en ik was binnen een kwartier vrijwel doof.”

Eigen geluid

In de zaal van Elton Johns afscheidsshow in Nederland had Tull ‘een handvol’ zenders aan het plafond laten hangen. De testers van Peex droegen een ontvanger om de hals en hadden dopjes in de oren. Een app op de telefoon was de sleutel tot een persoonlijke test. Toen John zijn Bennie and the Jets inzette, rommelde ik op mijn mobieltje aan de vijf schuiven waarmee ik ‘mijn’ geluid kon regelen. Vocalen, gitaren, toetsen, bas en drums waren de keuzes.

Zodra aan de knopjes zat, hoorde ik verschil. Het schuiven met de afzonderlijke niveaus (je kunt de bas naar voren halen of juist wat wegdrukken ten faveure van de toetsen of de gitaren) liet ik vrij snel achterwege. Mijn favoriete instellingen – voorrang voor zang/piano, gitaar en orgel boven bas en drums – waren prima.

Elke keer dat ik de dopjes uitdeed, hoorde ik onmiddellijk waarom ik dat beter niet kon doen. Hoewel de akoestiek in Ziggo Dome goed is, kreeg ik er zonder dopjes een ongewenste galm bij. Het geluid is niet vervormd, maar ‘zweeft’ wel in de grote ruimte met alle bijeffecten van dien. De muziek is op slag verder weg. Met de dopjes in voelde de muziek dichtbij, alsof de band speciaal voor mij stond te spelen. En elk foutje was hoorbaar. Wat dat betreft vergt het moed van de artiest om in te stemmen met dit systeem.