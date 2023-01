Met n00b is het cabaretlandschap een hip topduo rijker

Met het wervelende, strak geregisseerde n00b speelt n00b geven Isabelle Kafando en Laura Bakker een glimmend visitekaartje af. Hun sketches zijn geestig, schurend en verrassend volwassen.

Een ‘noob’ is een beginneling, een loser. Zoals het in de openingsscène door Laura Bakker (26) gespeelde meisje dat zichzelf maar lelijk vindt. Tot moeder Isabelle Kafando (23) haar innerlijke goeroe aanboort en dochterlief iets te veel zelfvertrouwen aanpraat. Binnen een minuut of anderhalf verandert het schuchtere kind in een verwaand kreng.

Onzekerheid die doorslaat naar borstklopperij is een terugkerend onderwerp in het wervelende n00b speelt n00b. Je ziet het bijvoorbeeld bij de twee corpsballen die pochen over hun seksuele veroveringen, maar vooral angstvallig een masker ophouden. Een scène overigens met een lekker naargeestig randje. Deze dames gaan vaak net iets verder dan je verwacht.

Wat die opening ook direct aantoont is het enorme talent van Bakker. Niets ten nadele van Kafando, een goede actrice en dito zangeres, maar haar collega windt de zaal wel héél makkelijk om haar vinger. Ze speelt net zo makkelijk naïeve kinderen als gestoorde mannen of een verleidelijke prostituee, en haalt naar wens 15 jaar van haar leeftijd af of telt ze erbij op.

Volwassen

Er komt veel heerlijke nonsense voorbij in n00b speelt n00b, zoals een eend die zich beklaagt over de kwaliteit van het toegeworpen brood, maar de onderliggende thema’s zijn vaak verrassend volwassen. Een van de terugkerende sketches gaat over Holly, een nogal uitgebluste vrouw die werd ontslagen na een akkefietje rond grensoverschrijdend gedrag. De dader kreeg een waarschuwing. Dat schuurt prettig, zonder dat het moralistisch wordt.

Kafando en Bakker, die in 2021 het Amsterdams Kleinkunst Festival wonnen, werden strak geregisseerd door Peter van de Witte. Die vormde samen met Bas Hoeflaak jarenlang de formatie Droog Brood. Je herkent iets van hun humor in deze voorstelling, maar n00b is jonger, sneller en beduidend hipper.