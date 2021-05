Met modellenagent Sarah Keller (1967-2021) was het leven één groot avontuur

Sarah Keller, in 2012. Beeld Allard Honigh

Op haar 26ste was Sarah Keller al niet onder de indruk van een opdrachtgever die met geld wapperde. ‘What’s in it for the model, besides money?’ vroeg ze zich altijd als eerste af. Lange­termijnplanning van de internationale carrière van een model is nu gemeengoed, maar toen de Amerikaanse Keller in 1996 in Amsterdam Paparazzi Model Management begon, was ze een voorloper.

Ze reisde zoveel mogelijk met haar modellen mee en stond 24/7 stand-by, toen nog niet gebruikelijk. Dát in combinatie met haar sociale vaardigheden en voorkeur voor edgy editorial modellen, karakterkoppen als Mijke de Luy en Justine Bakker, maakte haar al snel zo succesvol, dat agenten van andere bureaus soms voor haar deur stonden om modellen te ontraden naar binnen te gaan, vertelde ze ooit.

Keller overleed afgelopen maand, ze werd 53 jaar.

Koppig, eigenwijs en avontuurlijk

Met 45 modellen op het board, onder wie grote namen als Rianne van Rompaey, Saskia de Brauw, Imaan Hammam, Nella Ngingo en Marte Mei van Haaster Is Paparazzi nog steeds een van de meest prestigieuze modellenbureau van Nederland als het gaat om highfashionmodellen. Mo Karadag (42), creative director, neemt het stokje van Keller over als directeur. “Sarah en ik waren soulmates, we werkten bijna twintig jaar samen, ik zag haar soms meer dan mijn eigen vrouw.” Hij roemt Kellers krachtige instinct, aanstekelijke levensenergie en onbevreesdheid.

In juli werd Keller gediagnosticeerd met longkanker in een gevorderd stadium, ze koos ervoor er niets over naar buiten te brengen. Karadag: “Ik fix het wel eventjes, dacht ze. Daarna zou ze er een post op sociale media uitgooien in de trant van: ‘I just beat cancer, guys’, en dat was het dan, klaar en weer door. Op 21 april is ze overleden, ik ben eind februari gelukkig nog een week bij haar thuis geweest in Saint Louis, Missouri, toen sliep ze al heel veel.”

Keller was jaren druk met het managen van de carrières van met name Anne-Marie van Dijk en Doutzen Kroes, vanwege hun succes een dagtaak. Karadag: “Ze was echt een ster in onderhandelen, daar kon ze helemaal op trippen. Hoe tougher de tegenstander, hoe leuker.”

Dat heldere, snoeiharde zakelijke instinct had ze geërfd van haar opa, een grote producent van plexiglas in Chicago die al jong de potentie van zijn kleindochter zag. Toen ze 8 was, zat ze al ­regelmatig naast hem bij onderhandelingen. Zijn opvolger worden zag ze echter niet zitten. Haar luxeleven als enig kind was heel steady – met tripjes naar de countryclub in een Laura Ashleyjurk – maar dat een leven lang leek haar een gruwel.

Ze wilde haar eigen weg gaan – ze was niet voor niets een schorpioen, koppig, eigenwijs en avontuurlijk. Ze groeide deels op bij opa en oma in een landhuis met nanny’s en vakanties naar de Bahama’s en deels bij haar creatieve hippiemoeder, lerares in Toronto, in een geheel zwartgeverfd huis, inclusief plafond, waar veel musici over de vloer kwamen. “Dat is waarschijnlijk waarom ik zo makkelijk met zoveel verschillende mensen kan omgaan,” zei ze er ooit over.

Doutzen Kroes: 'Zonder Sarah was mijn leven heel anders ge­lopen, ik dank alles aan haar. Ze was mijn zakelijke moeder, maar ze voelde meer als een zus, we zijn samen volwassen ­geworden.' Beeld WireImage

Kantoor aan huis

Op haar 18de werd ze gescout door Ford Models. Ze werkte nog even als handelaar op de Chicago Stock Exchange en bij Lehman Brothers, tot ze in 1991 opnieuw werd gescout en in Madrid ging wonen. Ze schoot er honderden commercials, ‘van wasmiddelen tot wodka­merken’, én ze liep er Jaap tegen het lijf. Ze volgde hem naar Gorinchem, werkte een blauwe maandag bij Factory Models (het latere Elite) en deed shoots voor Cosmopolitan, Marie Claire en Dutch. Ze werd verliefd op Amsterdam, ontmoette Michel, met wie ze ging samenwonen op de Middenweg. Club RoXY werd haar tweede huiskamer, avondenlang los op de dansvloer.

Met een collega begon ze in 1995 Paparazzi ­Pepperoni, een agentschap voor modellen en fotografen. Een jaar later ging ze in haar eentje verder vanuit haar huis aan de Keizersgracht, een appartement dat ze kon huren met hulp van geërfde Pepsi-aandelen.

Karadag was net begonnen als assistent-­visagist en zocht modellen om mee te testen. “Met knikkende knieën ging ik naar Sarah. Ik kwam uit Eindhoven, was pas 16 en had bepaalde verwachtingen van een modellenbureau. Trap­petje op en daar zat ze dan in haar huisof­fice. ­Oerlelijk blauw tapijt, tl-balken, een grauw bureautje, aan een koord met knijpers hingen setcards. Maar het waren wel allemaal hele toffe modellen. ‘Laat me weten met wie je wil testen’, zei ze. Ik wees op een setcard, ze keek op, begon heel hard te lachen en zei resoluut: no!”

Enkele jaren later nam hij het New Faces ­gedeelte van Paparazzi op zich. Kort daarop stuurde Doutzen Kroes haar foto’s per post in. “Anderhalf jaar lang waren wij de enigen die in haar potentie geloofden. En toen kwam de optie voor een internationale, commerciële campagne, waarin ze als enorme seksbom zou worden neergezet. Maar wij wilden een heel andere, highfashionkant op met Doutzen. De fotograaf heeft nog woedend naar Sarah gebeld, met de woorden dat dit model ‘just a cheese eating Dutch girl’ was. Maar Sarah bleef onvermurwbaar. Ze heeft echt voor Doutzen geknokt.”

Met grote namen als Saskia de Brauw is Paparazzi nog steeds een van de meest prestigieuze modellenbureaus voor editorial modellen. Beeld Getty Images

Eén groot avontuur

“Zonder Sarah was mijn leven heel anders ge­lopen, ik dank alles aan haar,” zegt Kroes dan ook. “Sarah was een van de key people in mijn leven en heeft een enorme impact op me gehad. Ze was mijn zakelijke moeder, maar ze voelde meer als een zus, we zijn samen volwassen ­geworden.” Kroes noemt Keller recht voor z’n raap, grappig, rechtvaardig, lief, empathisch

en door haar paradoxale karakter ongrijpbaar. “Sarah heeft een bijzondere plek in mijn hart”, zegt Anne-Marie van Dijk. “Ze was een life force. Een open-minded, wijze vrouw waar ik ontzettend veel mee heb gelachen. Ze had een gave om in te zien wie je bent en gaf je de ruimte om je volledig te ontplooien. Het leven was één groot avontuur voor en met haar.”

Keller was ook de eerste die de fotograaf of ­stylist om een moodboard vroeg om een idee te krijgen van de sfeer van de geplande shoot, waarmee ze niet direct vrienden maakte. Ester van Vreden, producer van fotoshoots bij Vogue Nederland, kreeg vaak klotsende oksels als ze bij Paparazzi langsging om te praten over een ­project. “Ik was een beetje bang voor haar, ze kon hard onderhandelen, maar ze was wel eerlijk en transparant. Ze hield je niet langer dan nodig aan het lijntje als ze een betere optie had gekregen op hetzelfde model. Dat was af en toe bloedirritant, maar ik begreep haar kant van het verhaal ook. Mijn eerste grijze haren dank ik aan drie covers van Doutzen geschoten in New York, Los Angeles en Amsterdam, in een tijdsbestek van twee maanden, kort nadat Doutzen be­vallen was van dochter Myllena. Ik kreeg in die periode een halve hartverzakking als ik een gemiste oproep van Sarah had, vooral op zondag. Dan wist ik zéker dat er iets mis was. O god, daar gáán we weer, back to the drawing board, alles omgooien. Maar ik heb haar eerlijkheid zeer ­leren waarderen.”

Van Vreden lacht. “Een van Sarahs strikte, niet-onderhandelbare eisen was dat zij én Mo altijd bij covershoots van Doutzen aanwezig moesten zijn, dat was de packagedeal: drie tickets. Gelukkig nam Sarah later genoegen met een economyticket voor haarzelf, omdat haar hondje Beertje, een schattige, zwarte pome­riaan, niet in de businessclass mocht, en die móést natuurlijk ook mee.”

Altijd op zoek naar familie

One of the boys, noemt Daniël Wigman zijn ­beste vriendin. “Sarah en ik waren gabbers sinds 1992. De RoXY, Café d’Anvers en Gaultierfeesten op kastelen in België; we liepen ze ­allemaal af en hebben ontzettend veel gereisd samen. Sarah hield van luxe, maar vond een hutje op het strand ook prima. Ze was totaal geen diva en is nooit veranderd. Ze was een echt mensenmens.”

Paradoxaal in haar karakter was dat ze altijd op zoek was naar familie, zegt Wigman, “maar als ze een relatie had, raakte ze al snel verveeld.” Zes jaar geleden, tijdens een rhythm-and-bluestrip door de zuidelijke staten naar Missouri werd ze verliefd op John Manion, een twintig jaar jongere barman van het historische Hotel Frederick in Boonville. Ze gingen samenwonen aan het Singel, vier jaar geleden beviel ze in het OLVG op haar 49ste van haar ‘wonderbaby,’ zoals ze zoon Quinn noemde. In 2018 vertrokken ze naar Missouri om Quinn te laten opgroeien te midden van familie. Ze had nog een adviserende rol bij Paparazzi, maar hield zich niet meer bezig met de dagelijkse gang van zaken.

Op 21 april is Sarah Keller thuis in Saint Louis overleden. Haar laatste wens: dat een deel van haar as wordt uitgestrooid in de Singelgracht, voor het huis waar ze zo gelukkig was.