Met minimale middelen bereikt schilder Stijn ter Braak een maximaal effect

De replica van de slaapkamer van Stijn ter Braak. Op het nachtkastje staan een wekker van hout, een stekkerblok van purschuim en een iPhone van karton, beschilderd met fluorescerende verf om het beeldscherm echt te laten oplichten. Beeld Jan Pieter Ekker

Eind januari – de lockdown liep op zijn einde – was bij Galerie Mieke van Schaijk in ’s-Hertogenbosch nog even de eerste solotentoonstelling van schilder Stijn ter Braak (1995, Groningen) te zien. Ik was corona terstond vergeten, zo vrolijkmakend en hersenkrakend was het werk.

Tijdens de lockdown had Ter Braak in zeven maanden de oude, rommelige badkamer die hij deelt met zijn vriendin tot in het kleinste detail gekopieerd. De buitenkant van Mijn badkamer, zoals de installatie heet, is opgetrokken uit sloophout, elektriciteitsdraden en karton. Het interieur is een échte badkamer, inclusief douche met flessen shampoo, een beduimeld kleedje, een wastafel met spiegel, een tandpastatube met een staartje tandpasta eraan, medicijnstrips, leeggedrukte pilstrips en een condoomverpakking.

Langpootmug van bezemharen

Maar niets is wat het lijkt; het flesje Tabacaftershave is een beschilderd portglas waarvan de steel is afgezaagd, met een stukje pvc-buis als dop. Het smoezelige kleedje is van karton, de langpootmug in de hoek bestaat uit acht bezemharen en een druppel hard geworden lijm. De kraan is van karton en aluminiumfolie, de ventilator een oude pizzadoos.

Met minimale middelen bereikt Ter Braak een maximaal effect. Zijn bijzondere gevoel voor maatvoering en verhoudingen en enkele perfect gepositioneerde details zorgen ervoor dat je ziet wat je denkt te zien. Dat je aan het denken wordt gezet over duurzaamheid en het wezen der dingen én er als vanzelf een glimlach op je gezicht verschijnt.

Mijn badkamer is momenteel te zien in Cultuurhuis de Warande in Turnhout, als onderdeel van Making Fun, ‘een tentoonstelling waar het plezier van het maken van afspat’. Zondag 5 juni zijn eenmalig ook Ter Braaks woonkamer en slaapkamer te bewonderen.

Attractie

Mijn woonkamer is gebaseerd op het Antwerpse appartement waar Ter Braak woonde voordat hij ging samenwonen met zijn vriendin. Anders dan bij Mijn badkamer en Mijn slaapkamer had hij nog geen vastomlijnd idee toen hij eraan begon; de woonkamer is al doende ontstaan.

Nadat het was tentoongesteld, kreeg de woonkamer een plek in het leegstaande huis naast dat van Ter Braak en zijn vriendin in het Belgische Schoten. “Het lijkt nu een beetje alsof ik naast mezelf woon,” aldus Ter Braak. “Buurtgenoten komen geregeld kijken naar het ‘neppe’ interieur en inmiddels is het een soort attractie geworden in een dorp waar verder niet zo veel gebeurt.”

De replica van zijn slaapkamer, die zondag voor het laatst te zien is in kunstruimte 019 in Gent, is het vervolg op Mijn badkamer. Het verfrommelde beddengoed is gemaakt van beschilderde broodzakken, de lampenkap van een doorgezaagde wereldbol. Op het nachtkastje staan een wekker van hout, een stekkerblok van purschuim en een iPhone van karton, beschilderd met fluorescerende verf om het beeldscherm echt te laten oplichten.

Het is opnieuw razendknap, vrolijkstemmend geknutsel. Maar wat de reis naar België pas écht de moeite waard maakt, is een duizelingwekkende, Ter Braakse twist. Maar daarover dient net als bij de badkamer vooraf zo min mogelijk weggegeven te worden; ga zelf maar kijken als je me niet gelooft.

Aanmelden voor de toer door Mijn huis op zondag 5 juni kan via info@llspaleis.be. Mijn badkamer is t/m 14 augustus te zien in cultuurhuis De Warande in Turnhout.