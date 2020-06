Met maximaal 30 man naar de film: ‘Het doet wel een beetje pijn’

De bioscopen en filmhuizen zijn weer open, maar ook daar moeten bezoekers zich aan de regels kunnen houden. Pathé Tuschinski en Studio/K laten zien hoe je coronaproof naar de film kunt.

In het midden van de hal van Pathé Tuschinski staan een hele hoop stoelen en banken. Netjes opgesteld in een rij, alsof er elk moment een stoelendans kan beginnen. Maar de rijen zijn niet bedoeld om op te zitten of om omheen te dansen. Ze bakenen de toegestane looppaden af. “Via deze kant komen de mensen binnen,” vertelt theatermanager David Hanemaayer. Hij wijst naar de grote, houten deuren van de hoofdingang. Dan loopt hij een hij een van de stoelenpaden in. “Via deze weg kom je vervolgens langs de kassa. Daar staan twee medewerkers, ieder aan een zijde van de bar, zodat ze genoeg afstand kunnen houden.”

Vanaf maandag zijn de bioscopen en filmhuizen weer open. Net als in restaurants, musea en theaterzalen moeten mensen die naar de film gaan wel anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

Ook mogen in de zalen niet meer dan dertig mensen tegelijk in het publiek zitten, mits ze ook dan nog voldoende ruimte hebben. Anders is het maximale aantal bezoekers per zaal kleiner. In praktijk betekent dat voor de bioscopen en filmhuizen dat ze voor looproutes, voldoende tijd tussen voorstellingen en handig ingedeelde zalen moeten zorgen.

Hanemaayer loopt door naar de trap. Bovenaan staat een aantal hoge tafels opgesteld in U-vorm. “Daar komt een medewerker tussen te staan die de kaartjes controleert. De tafels vormen een soort beschermlaag.” Achter de kaartjescontroleur bevindt zich de grootste zaal van Tuschinski. Een enorme ruimte, waarin normaal gesproken plek is voor zevenhonderd man. “Het doet wel een beetje pijn dat ook hier nu maar dertig mensen kunnen genieten van een film,” geeft Hanemaayer toe. “Aan de andere kant is dat juist wel weer een bijzondere ervaring voor de bezoekers.”

Veilig gevoel

In de Indische Buurt proberen ook de studenten van Studio/K hun bioscoop zo veilig mogelijk te maken voor bezoekers. Bij Studio/K geen stoelen en banken, maar stickers en borden om aan te geven waar je wel en niet mag lopen als je een film komt kijken. “Die worden speciaal ontworpen door een van de meiden uit ons team,” vertelt secretaris Ariel Trager Nieto. “Verder hebben we erg veel geluk met ons grote pand en de vele toegangsdeuren die er zijn. Dat maakt het makkelijker om afstand te bewaren.”

Studio/K is naar aanleiding van de coronamaatregelen overgestapt op een nieuw kaartsysteem. Voorheen kon iedereen bij aankomst een eigen stoel uitkiezen, nu krijg je van tevoren een vaste plek toegewezen. “Op die manier zorgen we ervoor dat mensen ver genoeg uit elkaar gaan zitten. Ik denk dat het ook een veilig gevoel geeft als je online kunt zien dat de stoelen om je heen niet beschikbaar zijn.”

Tuschinski werkte daarentegen al met vaste plekken, maar heeft er juist voor gekozen om dat systeem op te schorten. “Je weet van tevoren niet of er een gezin van vijf of een stel komt kijken,” zegt Hanemaayer. “Dus wijzen onze werknemers je bij aankomst een zitplaats toe. Dat vonden wij de handigste manier.”

Comeback

Beide bioscopen merkten de afgelopen tijd dat Nederland staat te trappelen om weer naar de film te gaan. Bij Pathé zijn voor de eerste tien dagen van juni al 55.000 tickets verkocht, terwijl een deel van de films die dit voorjaar zouden gaan draaien vanwege de coronacrisis voorlopig nog niet uitkomen. In plaats daarvan biedt Tuschinski een mix van nieuwe en oudere films aan. “We hebben onderzocht welke films mensen graag nog eens in de bioscoop zouden zien. Naast nieuwe films en films die net in release waren gegaan voordat we moesten sluiten, hebben we die ook meegenomen in de filmprogrammering.” Onder andere kaskrakers Harry Potter en Interstellar mochten volgens bezoekers een comeback maken.

Bij Studio/K kon je pas vanaf vorig weekend weer kaartjes bestellen. “Maar de vaste gasten vroegen ons de afgelopen weken continu wanneer we weer open zouden gaan,” zegt medewerker Sandra Bolz lachend. Voor het restaurantgedeelte van Studio/K was het eerder mogelijk om te reserveren, dus dat hebben mensen wel volop gedaan, aldus secretaris Trager Nieto.

Dat was maandag goed te zien. Het terras zat in de middag zo goed als vol, de meeste gasten netjes op anderhalve meter afstand van elkaar. “Sommige dingen zijn nog wel gek,” zegt Trager Nieto. Vooral het expliciet vragen naar de gezondheid en de relaties tussen mensen noemt ze onwennig. “Je komt opeens veel meer te weten over je gasten.”