Met je menstruatiecyclus op Instagram

Vertel me over je menstruatie en ik zal zeggen wie je bent. Van womb awakening tot logboeken en schattige memes, de vrouwelijke cyclus krijgt persoonlijkheid op Instagram en andere platforms.

Toen Heleen van Royen vijf jaar geleden een foto liet veilen waarop te zien was hoe ze een bebloede tampon uit haar vagina trok, was daar weinig begrip voor. ­Tegenwoordig is het internet wel wat gewend. Schrijver Daan Borrel gebruikte Instagram de afgelopen maand als logboek voor het verloop van haar cyclus. Naast het registreren van de schommelingen in haar gemoedstoestand, postte ze foto’s van de substantie van haar afscheiding. Eva Jinek riep vrouwen online op om grip te krijgen op hun hormonen met het bijhouden van hun cyclus, en Amerikaanse actrice Lena Dunham postte foto’s van haar onderbuik na de verwijdering van haar baarmoeder.

Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij kenniscentrum Rutgers, is blij met deze ontwikkeling. “De laatste jaren is er veel meer aandacht voor de vrouwelijke kant van seksualiteit. Boeken als Ik & seks en Lijfboek voor powergirls, webseries als De Sekszusjes en projecten als The Vulva Gallery, met foto’s die een diversiteit aan vulva’s laten zien, geven een meer realistische beleving weer van seksualiteit, zwangerschap of menstruatie. Het kan jonge vrouwen en meisjes steun geven te weten dat iemand die ze bewonderen, eenzelfde ervaring of problematiek ervaart op het gebied van seksualiteit.”

Volgens Mischa Dekker, docent en onderzoeker op het gebied van gender en seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam, bestond ten tijde van de tweede feministische golf, in de jaren zestig en zeventig, al eenzelfde beweging. “Vrouwen zochten elkaar toen fysiek op. Vandaag de dag bieden sociale media mogelijk­heden om mensen in vergelijkbare situaties te vinden.”

Spirituele kijk

Binnen de posts over de vrouwelijke seksualiteit is een uiteenlopende aanpak te ontdekken. Enerzijds heb je de ongefilterde directheid van Borrel en Dunham. Aan de andere kant staat Gwyneth Paltrow, pionier van de holistische levens­stijl, die vrouwen oproept een stenen ei van zestig dollar bij zichzelf in te brengen om de vrouwelijke energie te stimuleren.

Onder de noemer van womb awareness is zij deel van een groep vrouwen die het internet aangrijpen om hun vaak spirituele kijk op de vrouwelijke seksualiteit te geven. Wat voorheen een vervelende drie tot vijf dagen per maand waren, wordt online een coming-of-ageverhaal met de baarmoeder in de hoofdrol.

Onder hashtags als #wombwisdom, #yoni­power en #devinefeminine verschijnen afbeeldingen van suggestief gepositioneerde rozenblaadjes en foto’s van vrouwen, omgeven door zonovergoten natuur. De vagina wordt yoni genoemd, aan de menstruatie wordt gerefereerd met ‘the moon cycle’ – een omslachtigheid die doet denken aan reclames waarin de schater­lachende vrouw zich niet klein laat krijgen door het blauwe druppeltje in haar maandverband.

De teksten van dergelijke posts stellen dat de baarmoeder een portaal zou zijn voor ideeën en dromen. Sterker nog: vrouwen zouden kracht kunnen putten uit hun menstruatie.

Verbondenheid

Zijn dit soort berichten een poëtische poging om het taboe te doorbreken van praten over ongesteldheid, of werken dergelijke formuleringen juist een bepaalde preutsheid in de hand? Ohlrichs van Rutgers: “Je hoort vaker dat mensen zeggen dat we weer preutser aan het worden zijn, maar dat vind ik niet. Je zou ook kunnen zeggen dat die spirituele benadering juist normaliseert. Menstruatie wordt gepresenteerd als verbondenheid met de natuur, met de maan – dat maakt het misschien juist natuurlijker.”

De directe aanpak van Borrel en Dunham is wellicht wel wat inclusiever. Voor onvruchtbare vrouwen, vrouwen zonder baarmoeder of vrouwen die hinder ondervinden van hun menstruatie, biedt een holistische benadering weinig soelaas. UvA-docent Dekker: “Posts als die van Dunham vragen aandacht voor het niet voldoen aan bepaalde stereotyperingen. Op Instagram wordt vaak een onrealistisch ideaalbeeld geschetst. Dunhams aanpak verzet zich daartegen.”

Voor Dekker is duidelijk dat er online een beweging gaande is die zich afzet tegen vooropgestelde ideeën over de vrouwelijke beleving van seksualiteit, zwangerschap of menstruatie. Met welke visie of bewoording dit wordt aangekaart, maakt volgens hem weinig uit: “Het belangrijkste is dat vrouwen tegenwoordig de ruimte hebben over dergelijke zaken te praten.”