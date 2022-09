Met hulp van Grindr weet het Israëlische leger precies van wie je houdt

Met Grindr kom je nog eens ergens, zei Charisa Chotoe. Op haar reportage in Jeruzalem demonstreerde ze hoe de dating-app letterlijk deuren opent tussen Joodse en Palestijnse jongens die in hun zucht naar intimiteit alle muren, wachttorens en andere scheidslijnen overbruggen.

Het is een mooie gedachte dat technologie bevrijdend werkt, maar in de nieuwe VPRO-serie Electric Avenue liet Chotoe meteen zien dat er ook een schaduwkant is. Een burgerrechtenorganisatie vertelde over de bewakingscamera’s waarmee Israël in de bezette Palestijnse gebieden het openbare leven in kaart brengt, patronen laat vertalen in algoritmes en de zwakke plekken blootlegt van jongens die hun seksuele voorkeur angstvallig verborgen houden voor hun traditionele, islamitische familie.

Jonge gays worden gechanteerd zodat ze het Israëlische leger informatie gaan toespelen over hun buren en familie. Met de moderne technologie is het een koud kunstje, leren we bij Electric Avenue. “Ze weten alles van je: waar je woont, waar je van houdt en ook van wie je houdt.”

Daarmee werd het een cynische vorm van pinkwashing, zoals Chotoe zei. Israël zet Tel Aviv neer als gay capital van dit werelddeel, maar maakt pijnlijk misbruik van de bekrompenheid in Palestijnse gezinnen. Zo ging er toch weer een wereld voor Lips open, in de beste traditie van VPRO-reisreportages als In Europa, Langs de oevers van de Yangtze en Van Moskou tot Magadan.

En toen Lips er nog even over nadacht: het is al te gemakkelijk om het hoofdschuddend te bekijken vanuit de luie leunstoel in Amsterdam... rare jongens, daar in Ramallah. Tot je bedenkt dat hier in de Spuistraat eerder deze maand nog een gayvriendelijk terras werd beschoten met een gelblaster terwijl er vanuit auto’s ‘kankerhomo’s’ werd geroepen. Met als slachtoffer een Israëlische toerist die na zijn bezoek aan Amsterdam, gay capital of Europe, moet vrezen dat het zicht in zijn oog niet terugkomt.

