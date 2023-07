Met grapjes redde Theo Maassen de kijkers van Zomergasten van een zwart gat

Voor het nieuwe seizoen van Zomergasten is gekozen is voor een klinische opzet. Beeld VPRO

Is een Zomergasten-aflevering compleet zonder een gespreksstilte van enkele seconden? Theo Maassen toonde in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen hoe hij zo’n stilte – een in het huidige televisie-universum verder uitgestorven fenomeen – achteloos weet te beheersen.

Maassen had de lege ruimte trouwens ook hard nodig om na te denken in zijn ontmoeting met kosmoloog Thomas Hartog. Die kwam het ingewikkeldste aller vraagstukken bespreken: hoe is uit de oerknal een heelal vol leven ontstaan? In de schaduw van de eindeloze massa dilemma’s die bij zo’n kwestie spelen, kromp de drie uur van de uitzending plots ineen tot een vlug vraag-antwoordje.

Maassen bleek duidelijk op zijn plek op de felbegeerde stoel van het marathoninterview. Zelfs nu gekozen is voor een vrij klinische opzet van een grote lege studio met een krap bureau en twee stoeltjes in het midden, is hij in staat de kijker mee te voeren naar de wereld van zijn gast.

Vooraf kondigde eindredacteur Kleijwegt in Het Parool aan dat Maassen van Zomergasten weer een echt en spontaan gesprek zou maken. Daarom hadden alle beroepsinterviewers die vrijwillig solliciteerden naar de door Janine Abbring leeggelaten stoel van hem nul op het rekest gekregen.

Worstelen met vragen

Hoe boeiend de besproken materie ook was, het was allerminst een vertrek van de vorige jaren Zomergasten, waarbij afleveringen dikwijls als een cursus en niet als een uitwisseling tussen twee mensen voelden. Dat roept de vraag op of een live-interview van drie uur wel de juiste vorm was voor zoveel kennisoverdracht? Was een tv-college met illustraties en graphics niet beter geweest? En nog een vraag, van heel wat aardser karakter: waarom kregen we de ruggen van beide mannen steeds zo prominent in beeld?

Maassen bleek bij de natuurkundeles niettemin een voorbeeldig vragensteller, zoekend naar de kwesties waarmee de kijker thuis ook worstelde. De mens Hartog – is de professor nog iets buiten zijn werk? – liet hij buiten beschouwing. Wel een beetje zonde, al was het maar omdat even ontspannen achteroverzitten er zo helemaal niet bij was.

Hartog bleek namelijk tamelijk geniaal, maar dan weer niet het type dat zelf snel voor een beetje lucht in de avond zorgt. Met enkele grapjes – Hartog leek ze steeds maar half te snappen – lukte het Maassen uiteindelijk te voorkomen dat de kijker zelf in een zwart gat verdween.

