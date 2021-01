Met FC Avondklok houdt Defano Holwijn tienduizenden jongeren binnen

Defano Holwijn. Beeld Nelloshots

Een statief en een iPhone. Meer tools heeft entertainer en programmamaker Defano Holwijn niet nodig voor de Instagramshow waar elke avond zo’n veertigduizend mensen naar kijken. Hij maakt de drie uur durende show vanuit de woonkamer van zijn huis in Kraaiennest in Zuidoost. Een draaiboek is er niet.

Voor wie minder bekend is met Instagram: op het platform kun je live gaan en daarbij andere mensen uitnodigen, waarna het scherm zich in tweeën splitst en je allebei in beeld bent. Juist van die functie maakt Holwijn dankbaar gebruik voor FC Avondklok. Kijkers kunnen zich melden met een leuk idee, waarna Holwijn ze al dan niet uitnodigt.

“Het is een soort virtueel buurthuis. Het gaat echt van links naar rechts,” zegt Holwijn. “Dansen, rappen, kletsen; alles kan en alles mag. Wie is uitgenodigd in de live, bepaalt wat er gebeurt. En iedereen die kijkt kan in de comments laten weten wat ie er van vindt.” Ook bekende Nederlanders hebben zich gemeld in de show, onder wie Memphis Depay, Anna Nooshin en Boef.

Holwijn had al twee keer een liveshow gedaan toen de avondklok vorige week officieel werd aangekondigd. Het was voor hem het uitgelezen moment om FC Avondklok in het leven te roepen. “Het is een rotperiode, dus ik wil voor een beetje afleiding en entertainment zorgen. Jongeren hebben een plek nodig om hun ei kwijt te kunnen en te kletsen.”

Authenticiteit

Het hoogtepunt kwam dinsdagavond. Terwijl een deel van Nederland vooral druk was met de rellen op straat, meldde de 10-jarige Savio uit Overijssel zich met een zelfgeschreven nummer over zijn familie in FC Avondklok. Hij bleek een carrière als rapper te ambiëren en kreeg door dat bekende artiesten meekeken. Holwijn: “Ik vond dat zo mooi. Hij werd steeds enthousiaster. Toen heb ik Rotjoch (bekend van hiphopplatform 101Barz, red.) uitgenodigd. Die bood hem een sessie in zijn studio aan.” Het aantal views van de aflevering staat op 150.000.

Holwijn denkt dat het succes vooral te verklaren valt door authenticiteit. “De kijkers zijn echt onderdeel van de show, dat is niet vaak zo bij programma’s. Het is een samenspel tussen mij en het publiek. Het maakt niet uit of je bekend of onbekend bent, iedereen kan erin komen.”

Holwijn voelt zich er verantwoordelijk voor om te zorgen dat jongeren niet de straat op gaan om te rellen en te plunderen. “Ik wil graag mijn steentje bijdragen. Als dat kan in de vorm van een liveshow op Instagram, is dat mooi. Ik denk dat jongeren eerder luisteren naar iemand als ik dan naar een politicus of burgemeester. Ze weten hoe ik in elkaar zit, ik sta dichterbij.”