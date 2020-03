Met een ontroerende ode aan Nouri was DWDD op zijn best

De Wereld Draait Door, NPO 3.

Vooropgesteld: Lips is deze dagen wat senti­menteler dan normaal, maar het einde van De Wereld Draait Door laat hem niet koud.

Het was een monument van een programma, en dat vond Lips ook al voordat hij door twee weken sociale isolatie een emotioneel wrak werd.

Over emotioneel gesproken: de voorlaatste uitzending van DWDD stond geheel in het teken van Abdelhak Nouri. Alleen dat al maakte DWDD zo bijzonder: het lef om een uur lang in te ruimen voor zo’n loodzwaar en verdrietig onderwerp, en er zo integer mee om te gaan.

De vader van Appie zat aan tafel. Die hoopte nog steeds op een wonder, zei hij. Broer Abderrahim vertelde dat Nouri door een wenkbrauw op te trekken kan commu­niceren, en soms zelfs glimlacht. Er waren beelden van Appie als getalenteerd jongetje, als scorende debutant in het eerste van Ajax, maar ook van de steun van supporters aan de familie nadat het drama zich had voltrokken.

En toen kreeg Van Nieuwkerk het te kwaad, hij verloor de controle. Niet over het gesprek, maar over zichzelf. Vanuit de regiekamer werd niet ingezoomd op de tranen van Van Nieuwkerk, en in de toch al zo stille publiekloze studio werd het nog stiller. Tafelheer Humberto Tan vroeg waarom Van Nieuwkerk zo emotioneel werd, maar die kon, wijzend naar de mensen om hem heen, niets anders meer uitbrengen dan: “Vader. Broer. Vrienden.”

Al snel wist Van Nieuwkerk zich te herpakken, zich realiserend dat deze uitzending niet over hem moest gaan, maar over Nouri. Een ode aan een jongen die veel te vroeg in zijn leven werd getroffen door het noodlot, en die nu niet langer met doelpunten, maar nog slechts door een opgetrokken wenkbrauw en een glimlach vreugde aan zijn omgeving brengt.

Het was DWDD op zijn best. Ja, Lips zal het gaan missen.

