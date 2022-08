Met een Monopolyhuisje tegen het oor gedrukt: Anna Blaman zal niet snel vergeten worden

Het geheim en het bewijs. Beeld Sophie Saddington

Zelf heeft Johanna Petronella Vrugt haar pseudoniem Anna Blaman nooit willen verklaren, maar algemeen wordt aangenomen dat het staat voor Ben Liever Als MAN. Zij had het als lesbische schrijver in de jaren 40 en 50 niet makkelijk. Haar roman Eenzaam avontuur (1948) met homo-erotische passages werd door Simon Vestdijk weliswaar onthaald als een meesterwerk, maar meer bekrompen collega-literatoren klaagden haar aan tijdens het Boekentribunaal. Formeel werd Blaman bij dit schijnproces gebrek aan literaire kwaliteit ten laste gelegd, onderhuids borrelde een diepe vrouwen- en homohaat. Blaman werd vrijgesproken, maar had mentaal een stevige knauw gehad.

Dat ze in 1956 de P.C. Hooft-prijs won, als eerste auteur voor haar gehele oeuvre, was een pleister op de wonde van het trauma. In datzelfde jaar kreeg ze ook nog de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam voor haar roman Op leven en dood. Heel lang heeft ze niet kunnen genieten van dit eerherstel, want vier later overleed ze aan een hersenembolie, pas 55 jaar oud.

Seksuele revolutie en emancipatie

Vreemd genoeg raakte haar werk in het daarop volgende decennium van seksuele revolutie en emancipatie in de vergetelheid. Ze was zelfs zodanig uit het publieke bewustzijn verdwenen dat er geen haan naar kraaide toen haar graf werd geruimd. In de slipstream van haar honderdste geboortejaar nam de interesse echter weer toe, met een Anna Blaman Festival en de aankondiging van een biografie. In Rotterdam werd het Boekentribunaal opnieuw opgevoerd, dit keer onder de titel Het tribunaal: reconstructie van een schandaal.

In de Maasstad, waar de schrijver haar hele leven gewoond had, verscheen ook een monument. Maria Roosen maakte een zilverkleurige motorfiets naar voorbeeld van het stoere model dat Blaman zelf had bereden in een tijd waarin zoiets nog veel bekijks trok. Amsterdam kon hier niet bij achterblijven en kreeg in 2010, officieel uitgeroepen tot Anna Blaman Jaar, een eigen eerbetoon in de Venserpolder.

Monumentenmaker

Beeldhouwer Wendela Gevers Deynoot, die zichzelf ‘monumentenmaker’ noemt, maakte een drie meter hoog sculptuur van gewapend beton, marmer, graniet en gebroken glas. Twee geabstraheerde halve gezichten staan haaks op elkaar, één oog open en één gesloten. Tegen de zijkant zit een Monopolyachtig huisje met een open deur aan de voorkant en een hart aan de achterkant.

De compositie verwijst naar de tekst ‘behalve dat hij keek, luisterde hij alsof heel het huis als een zeeschelp op z’n oor gedrukt stond’. Nog twee zinnen van Blaman, waaronder de titel van het beeld, zijn te vinden op omringende balustraden. Erlangs loopt een druk gebruikt fietspad. Hier zal Blaman niet snel vergeten worden.

