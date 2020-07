Met een elftal kinderen in quarantaine

De familie Buddenbruck in Een huis vol in quarantaine. Beeld Stijn Ghijsen

Wie vond dat hij of zij het al zwaar had gehad toen tijdens corona thuiswerken het devies was, terwijl er ook nog kinderen moesten worden onderwezen, kan troost vinden bij het kijken naar Een huis vol in quarantaine, zoals het negende seizoen van het populaire realityprogramma Een huis vol heet. Want ook de familie Buddenbruck (11 kinderen), de Baumgardjes (13 kinderen) en het gezin Jelies (8 kinderen) waren tot huisarrest veroordeeld. In de eerste aflevering maandag, opgenomen in maart, moest iedereen duidelijk nog wennen aan ‘het nieuwe normaal’. Janneke Jelies werd tijdens het boodschappen doen voor hamsteraar versleten ‘terwijl het toch mijn gewone wekelijkse boodschappen waren.’ Voor de zekerheid had ze wel wat extra toiletpapier ingeslagen – waarmee ze dus alsnog aan hamsteren was.

Bij de familie Buddenbruck, waar kinderen luisteren naar namen als Chariënne, Jenaux Shevaign, Gidiën en Dareau, bleek thuisonderwijs een kansloze missie, maar Lips vindt het al heel knap als die kinderen hun eigen naam kunnen spellen. De oudste, de 20-jarige Miguel, had intussen zijn 17-jarige vriendin Shayenna bezwangerd. Tot zijn eigen stomme verbazing: “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan.” Terwijl hij toch 10 broers en zussen heeft – toch nog een leermomentje dus.

De Baumgards zagen tussen het voeden van 15 monden nog tijd om 50 maaltijden te koken voor de voedselbank. Dat drie paprika’s voor 50 maaltijden een beetje weinig was zag moeder Samantha niet als een probleem: “Ik ga ze fijnsnijden.”

Janneke Jelies vroeg zich aan het eind af: “Ik weet niet of het lastiger is om met een groot gezin of met een klein gezin vast te zitten.” Lips wist het wel en prees zich gelukkig dat hij de lockdown hoefde te doorstaan met alleen mevrouw Lips.

Reageren? hanlips@parool.nl