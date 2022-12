Met deze kijkers in club Parallel ontdek je welke kunst achter de muur verscholen zit

Wie vaak in het metrostation van Amsterdam Centraal kwam, zal het ontwerp herkennen: gele kijkers aan de muur waar kunst achter verscholen zit. Kunstenaar Matthijs Booij ontwierp een vervolg op het werk in de ontvangsthal van nachtclub Parallel: Metroscope.

“Het is mijn levenswerk,” zegt Matthijs Booij (39) terwijl hij voor Metroscope staat. “Althans, het kunstwerk waar mijn hele leven in samenkomt.” Hij kreeg de opdracht om de ontvangsthal van club Parallel in Tolhuistuin, een grote grijze ruimte met rijen van zwarte kluisjes, ‘een ziel’ te geven. Hij maakte een expositieruimte die ‘hufterproof’ is tegen dronken clubgangers, waar wisselende artiesten kunnen exposeren.

Booij, onder andere oprichter van online galerie Patty Morgan, wilde al lang iets maken ter ere van het kunstwerk Underground van Siet Zuyderland. Zijn kijkbuizen sierden van 1980 tot 2015 het metrostation van Amsterdam Centraal. Door gele brillen konden metroreizigers hier gluren naar zijn hyperrealistische schilderijen van ondergrondse stations over de hele wereld. “Ik verheugde me er als kind altijd op om naar Amsterdam te gaan om door die kijkers te kunnen turen,” zegt Booij.

Fascinatie voor metrostations

“Zuyderlands kunstwerk heeft mijn wereldbeeld bepaald. Er was toen geen internet of social media waar we over de wereld konden leren. Het schilderij van een metrostation in Tokio, bijvoorbeeld, was alles wat ik van Japan wist. Ik vroeg me altijd af: wat speelt zich daar boven de grond af?” Voor Booij vormden de kijkgaten de bron van zijn fascinatie voor metrostations. “Het gegeven dat je met zoveel mensen onder de grond bent en er geen uitweg is. Geluid en muziek klinken er anders. Het is een hele rare beleving van ruimte en tijd.”

In de ontvangsthal van Parallel bouwde hij een remake van het werk van Zuyderland – wederom gele brillen aan de muur waar kunstwerken achter verscholen zitten. Hij gaf er een speelse draai aan: de kijkers zijn soms schuin, ondersteboven en op verschillende hoogtes. Ook de beugels zijn niet recht als in het ontwerp van Zuyderland, maar gebogen en hoekig, en de diagonale lichtstroken met plaatsnamen zijn roze in plaats van blauw.

In de kijkdozen kunnen kunstenaars om beurten exposeren. Voor de eerste tentoonstelling genaamd Post Future Absence Street is Booij dichtbij zijn inspiratie voor Metroscope gebleven: achter de meeste kijkers zitten de originele dia's van Siet Zuyderland. Zijn dochter Eva had een aantal werken liggen, maar veel Underground-schilderijen zijn kwijtgeraakt tijdens de sloop. Van de achttien kunstwerken zijn er vijf bewaard gebleven, waarvan één met lichtbak en al. Voor de andere dia's maakte Booij nieuwe kijkdozen. Achter één kijker zit het werk van Booij zelf. Ook nachtclubbezoekers krijgen de kans te exposeren: op een van de kluisdeurtjes in de ontvangsthal zit een kijker met een lamp.

Zaadjes planten

De eerstvolgende expositie in februari wordt samengesteld door Sjoerd Martens en Upsammy – volgens Booij echte ‘underground’ artiesten. “We willen in Metroscope vooral een podium geven aan vooruitstrevende kunstenaars. Vaak begint vernieuwing ondergronds en moeten mensen er eerst aan wennen. Net als housemuziek; dat vonden mijn ouders verschrikkelijk, maar nu luisteren ze het ook. Vaak bereikt het later pas de menigte.” Booij wil met kunst laten zien wat de toekomst in petto heeft. “In deze kijkdozen kunnen kunstenaars zaadjes planten.”

Dit is ook waar de naam van het kunstwerk naar verwijst: naar het ondergrondse vervoermiddel, maar ook naar de toekomst. Een metroscoop is onder andere een instrument om de vruchtbaarheid van de baarmoeder te meten, en zo een blik te werpen op toekomstig leven. “Ook deze Metroscope geeft de toekomst, iets wat moeilijk meetbaar is, een gezicht.”

Hij is blij met Tolhuistuin als plek voor Metroscope. Het is niet alleen op dezelfde afstand van het IJ als het origineel, maar past ook bij de sfeer van de nachtclub: “Parallel is best wel underground. Ze geven een podium aan opkomende artiesten en in Tolhuistuin worden prikkelende evenementen georganiseerd.” Hij vindt het een leukere vorm van kunst presenteren dan in een galerie of museum. “Hier kom je in de buurt van kunst, zonder het als zodanig te waarderen.” Dat is wat hij zo goed vond aan het werk van Zuyderland; veel mensen hebben door zijn kijkgaten gekeken, zonder door te hebben dat er kunst achter zat. “Het had het effect van kunst zonder te pretenderen kunst te zijn. Ik vind dat sterker.”