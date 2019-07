Met deze apps kick je af van je mobieltje

Van de Nederlanders die meer dan 50 keer per dag hun telefoon checken vindt 73 % dat te vaak. Beeld Reon Janssen

Zit je daar met je wijntje gezellig voor de tent, grijp je in een impuls wéér naar die telefoon. Grote kans dat u zich ook in de vakantie niet weet in te houden, want de gemiddelde Nederlander is zeker twee uur per dag online op z’n telefoon, bleek uit onderzoek van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) onder bijna 4000 gebruikers. Zonde, want weg is de tijd die je ook had kunnen besteden aan een potje Kolonisten van Catan of genoeglijk staren over de camping. Die twee uur zijn overigens nog krap, want het betreft alleen de activiteiten waar internet voor nodig is. Amerikanen zitten gemiddeld zelfs vier uur per dag met hun neus op een telefoonscherm geplakt.

Concentratiekiller

Een smartphoneverslaving is (nog) geen erkende stoornis, maar uit recent onderzoek van Deloitte blijkt dat veel Nederlandse smartphonegebruikers zich in toenemende mate zorgen maken over het gebruik van hun telefoon. Van degenen die het ding meer dan vijftig keer per dag checken, vindt 73 procent dat te vaak. Geestig detail: we ergeren ons nóg vaker aan het telefoongebruik van onze geliefden. Bijna de helft van de ondervraagden in het Deloitte-onderzoek vindt dat hun partner te veel naar een telefoonscherm tuurt, 62 procent vindt dat hun kinderen zouden moeten minderen. En dan is je telefoon ook nog eens een bewezen concentratiekiller – zelfs onderzoekers van Google hebben onlangs gezegd dat de techindustrie ons in een aandachtscrisis heeft gestort.

Waarom is dat ding dan toch zo onweerstaanbaar? Omdat we ordinaire dopaminejunks zijn, schrijft sociaal psycholoog Adam Alter in bestseller Irresistable. Techbedrijven ontwerpen hun waren zo dat we van al die geluiden, trillinkjes, en oplichtend schermpjes telkens een shotje van dat genotsstofje krijgen, waar we door slimme manipulatie steeds meer en meer van willen. Zo ontstaat het dwangmatig oppakken van je telefoon, of een duim die automatisch naar het Instagram-icoontje zweeft, ook al heb je de app twee minuten geleden nog uitgespeeld. Volgens Alter is het überhaupt slecht met ons gesteld: hij stelt dat de helft van de wereldbevolking aan een internetverslaving lijdt.

Kritiek

Afkicken dus, en laat een vakantie daar de uitgelezen kans voor zijn. Maar hoe? Enigszins tegenstrijdig: met behulp van je telefoon. Er verschijnen steeds meer mooie apps die je stimuleren om je telefoon in je zak te laten zitten, en zelfs Apple, Google, Instagram en Facebook hebben na alle kritiek op de verslavende werking van hun spullen een schermtijdfunctie ingebouwd.

Screentime

Op iPhones zit nu de app Screen Time (Schermtijd), Google heeft voor Android-telefoons het net vernieuwde Digital Wellbeing. Beide apps laten gedetailleerd zien hoeveel tijd je op welke apps spendeert, hoeveel meldingen de apps geven, en hoe vaak je je telefoon oppakt.

Dat uitzoeken is essentieel, schrijft wetenschapsjournalist en ervaringsdeskundige Catherine Price in het geestige How to break up with your phone, waarin ze via een stappenplan uitlegt hoe de ongezonde relatie met je telefoon te verbreken. ‘Stel je vervolgens voor hoe je leven er over een maand uitziet, aan het einde van jullie scheiding. Hoe zou je willen dat je nieuwe relatie met je telefoon eruitzag? Wat zou je gedaan of bereikt willen hebben met je extra tijd?’ Is dagelijks een half uur op Instagram echt de max, dan kan je met beide apps een limiet instellen.

Het probleem van Screen Time is dat ‘ie te soft is: heb je dat half uur overschreden, dan kan je kiezen voor een extra kwartiertje, of het limiet compleet negeren. Alleen geschikt voor mensen met een ruggengraat, dus. Digital Wellbeing is strenger en blokkeert na een half uur de app en maakt het icoontje grijs.

Space

Na het invullen van een korte vragenlijst stelt Space vast waar je probleem ligt: of je je telefoon bijvoorbeeld voortdurend grijpt uit verveling, of dat je het niet kan laten om direct op elk onbenullig emailtje te reageren. Op basis van je gewoontes stelt Space voor hoe lang je maximaal op je telefoon mag, en hoe vaak je ‘m mag oppakken. Space geeft je confronterende seintjes (‘Is dit echt belangrijk?’ ‘Ben je daar wéér?’) en kan je in de betaalde versie koppelen aan vrienden of collega’s, zodat je er een wedstrijd van kan maken. De vormgeving met vrolijke ruimtemannetjes maakt de app een genot om te gebruiken.

Flipd

De vrij nieuwe uitgebreide app Flipd is populair. Flipd wil ervoor zorgen dat je bewust meer tijd zonder telefoon doorbrengt. Wil je je concentreren op je werk, of ga je dineren met vrienden? Zet je de timer aan, dan verdwijnen icoontjes van apps zoals Facebook en Whatsapp en kun je ze niet gebruiken. Het doel is minstens 180 minuten per dag telefoonloos door te brengen, wat razend moeilijk is – en zo laat Flipd zien hoe snel je gedachteloos in je telefoon gezogen wordt.