Met de NPO op vakantie houdt Humberto de actualiteit vertrouwd bij

Bij de publieke omroep is het al een tijdje hoog­zomer. Een latenighttalkshow doen ze niet meer aan, aan een aan de actualiteit gebonden programma in de vooravond evenmin. Alleen de voetballiefhebbers komen nog aan hun trekken op NPO 1. Wie het naadje van de kous wil weten over de rokende puinhopen van het CDA, waar Pieter Omtzigt vlak voor zijn vertrek nog even een potentieel corruptieschandaal blootlegde, moet elders zijn. Ook voor 1 Vandaag was het gisteren geen issue, Nieuwsuur liet het even rusten.

Zo belandde Lips bij Humberto. Want bij RTL4 is er nu – en ook als het straks écht zomervakantie is – wel een dagelijkse talkshow aan het einde van de avond.

De gastheer heeft een sluipende comeback gemaakt. Drie jaar geleden zwaaide Humberto Tan met tranen in z’n ogen af vanwege tegenvallende kijkcijfers. De komende drie maanden is hij terug van weggeweest. En als we Tan moeten geloven wordt ook daarna gerouleerd tussen Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en hemzelf.

Het stak keurig in elkaar, met een mix van ernst (de top Biden-Poetin), de situatie in Italië, de nieuwe stem van de NS en het EK-lied van Gerard Joling en Jeroen van der Boom. Lips had de gastheer wel eens swingender zien presenteren. Maar toch, Tan voelt goed en vertrouwd.

Qua CDA was Lips aangewezen op Jaïr Ferwerda, wat een paar vermeende grollen en grappen opleverde zonder dat hij er iets wijzer van werd.

Tan probeerde het nog wel even bij D66-Kamerlid Jan Paternotte, die van de partij was als coronaduider. Maar zo middenin de slepende formatie voelde die er niets voor een mogelijke coalitiepartner voor het hoofd te stoten. “Jij hebt meer verstand van het CDA dan ik,” maakte hij zich er vanaf.

