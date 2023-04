Met de laagdrempelige hapslikwegtelevisie van Max Pubquiz was weer een tijdslotje gevuld

Beeld Omroep Max/NPO

Bij Omroep Max maken ze de programma’s nóóit ingewikkelder dan strikt noodzakelijk. Dat brengt de seniorenomroep veel: wat begon als een beetje een duf clubje, is uitgegroeid tot een heuse duffe club, met programma’s die van kilometers afstand herkenbaar zijn als Maxprogramma’s. Altijd net een beetje te kleurig belicht, nooit schurend, laat staan beledigend of spraakmakend, maar zonder uitzondering gezellig. En gevoelsmatig áltijd met Sybrand Niessen.

Lips probeerde het maar weer eens met Max Pubquiz, een programma waarmee de omroep inspeelt op de populariteit van pubquizzen die worden gespeeld op maandag- en dinsdagavonden, wanneer je in kroegen doorgaans een kanon kan afschieten. Het is een makkelijke manier om je café een avondje vol te krijgen en iets soortgelijks lijkt ook de opzet van Max: weer een tijdslotje gevuld, weer een uurtje tv afgevinkt.

Zoals alles wat Omroep Max te bieden heeft is ook de pubquiz pretentieloos en sarcasmevrij. Natuurlijk wordt de gewone mens, de onbekende Nederlander, in de gelegenheid gesteld om te voelen hoe het is om op een podiumpje plaats te nemen. Maar terwijl het idee een bruine kroeg is, ademt alles een studio op Mediapark. Niessen, die zich in de aflevering van vrijdag uiteraard opnieuw de lachzak toonde die hij is, praat het allemaal geroutineerd en zonder wezenlijke interesse aan elkaar.

Lips ergert zich bij Omroep Max vaak een beetje aan zichzelf: hoe kan het dat hij dergelijke laagdrempelige hapslikwegtelevisie toch vaak met groot gemak uitzit? Het geheim moet hem zitten in de meedoefactor van Max Pubquiz: als kijker bekruipt je vrijwel onmiddellijk het gevoel dat je het er zelf als kandidaat vele malen beter van zou afbrengen. Lips geeft het grif toe, het programma haalt niet direct de sympathiekste in hem naar boven.

