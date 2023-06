Met de bejubelde regisseur Ivo van Hove was het niet altijd makkelijk samenwerken

Na 22 jaar vertrekt Ivo van Hove als artistiek directeur van ITA. De paus aan het Leidseplein of ‘Iglo van Hove’ neemt afscheid als gevierd en gelauwerd, maar door sommigen ook gevreesde en bekritiseerde regisseur.

Veel van zichzelf liet Ivo van Hove niet zien in de 22 jaar dat hij de scepter zwaaide over eerst Toneelgroep Amsterdam en later Internationaal Theater Amsterdam. In interviews was hij altijd inhoudelijk sterk, maar niet heel persoonlijk.

Pas toen in de zomer van 2022 de documentaire Twee mannen uitkwam, kon het grote publiek iets meekrijgen van hoe compromisloos, intens en perfectionistisch hij was. In dat filmportret van Suzanne Raes zien we Van Hove en zijn partner Jan Versweyveld, zijn vaste scenograaf en fotograaf, met wie hij veertig jaar lang elke voorstelling maakte, vertellen over hoe ze elkaar vroeger te lijf gingen. En dat ze pas in het theater een manier vonden om hun woede en passie te uiten.

Tot dan toe zijn er hier en daar wel berichten over het dominante en kille gedrag van de tot ver over de grenzen gevierde regisseur. Bij zijn aantreden in 2001, als opvolger van de benaderbare Gerardjan Rijnders van Toneelgroep Amsterdam (TA), krijgt hij al gauw de bijnaam ‘Iglo van Hove’. Hem wordt verweten weinig aanwezig te zijn omdat hij naast zijn werk als algemeen directeur dan ook nog artistiek directeur van het Holland Festival is. Van Hoves eerste regie The Massacre in Paris (2001) wordt slecht ontvangen.

Onvrede

Zijn stijl van leidinggeven valt niet goed. Twee jaar later komt het tot een confrontatie als tijdens de repetities van Rouw siert Electra (2003) de acteurs een crisisvergadering beleggen, waarin ze hun onvrede uiten over de artistieke koers, de repertoirekeuze en het gebrek aan flexibiliteit: veel spelers vinden dat ze weinig ruimte krijgen om buiten de deur te werken. Een verwijt dat later vaker zal terugkomen. Het is aanleiding voor het vertrek van Lineke Rijxman, Pierre Bokma en Titus Muizelaar, drie beeldbepalende toneelspelers.

Niet lang daarna begint echter het succes van Van Hove bij Toneelgroep Amsterdam, met een geslaagde productie van Othello (2003) met Hans Kesting in de hoofdrol. Zijn strategie om acteurs stevig aan zich te binden dient onder meer om succesvolle voorstellingen vaker te kunnen laten terugkomen. Bovendien is Nederland niet groot genoeg voor het ambitieuze duo Van Hove en Versweyveld, naar later zal blijken; en het ensemble moet mee om de wereld te veroveren.

Van Hove en Versweyveld maken memorabele voorstellingen die uren duren (Romeinse Tragedies in 2007), acteurs vele prijzen opleveren (Opening Night, 2006), en worden opgepikt in het buitenland (Angels in America, 2008). Het gezelschap speelt van Moskou tot Seoul. Video raakt verankerd in Van Hoves stijl, bijzonder vernieuwend op dat moment. En de dan nog jonge en onbekende actrice Halina Reijn wordt zijn muze.

Wederom onrust

In 2012 vertrekken plotseling weer vier prominente acteurs, Leon Voorberg, Fedja van Huêt, Barry Atsma en Jacob Derwig, kort na elkaar. Het is voor Het Parool aanleiding groot onderzoek te doen naar de sfeer bij Toneelgroep Amsterdam én naar de inkomsten van Van Hove als directeur van het grootste gesubsidieerde theatergezelschap van het land.

Hoewel de superlatieven over de regisseur bij zijn bewonderaars op de lippen branden (‘een van de beste regisseurs ter wereld’), schetsen anderen een minder florissant beeld. Hij is een ‘ap­pa­rat­sjik’, moeilijk in de communicatie, afstandelijk. Voor ondersteunend personeel is hij helemaal onbereikbaar. Mensen die al jaren bij TA werken, kan hij alsnog vragen: ‘Wie zijt gij?’. Hij staat bekend om zijn scheldkannonades en nietsontziende kritiek. Hij eist volledige loyaliteit en toewijding. Ook managet hij steeds vaker via Skype en telefoon, vanwege zijn succes in het buitenland.

De kritiek doet weinig met Van Hoves grip op TA of met zijn sterdom in het buitenland. Hij wordt bejubeld om de musical Lazarus die hij met David Bowie maakt in New York en regisseert beroemde actrices als Isabelle Huppert en Juliette Binoche. Vorige maand ging in de New Yorkse Metropolitan Opera Van Hoves bewerking van de opera Don Giovanni in première, een co-productie met de Opéra national de Paris. Eerder deze maand kreeg hij de titel Commandeur in ‘Ordre des Arts et des Lettres’, de hoogste culturele onderscheiding van de Franse staat.

Hoge werkdruk

Als in 2018 zijn grote wens uitkomt, een fusie tussen Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg tot Internationaal Theater Amsterdam (ITA), bestendigt hij zijn positie nog meer. Maar er zijn wederom minder gunstige getijden. Dat in een paar jaar tijd meerdere directiecollega’s (Melle Daamen, Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en recent Margreet Wieringa) vertrekken, valt op. De ambitieuze ITA-coproductie De Toverberg moet in 2022 worden stilgelegd vanwege een staking van technici tegen de immens hoge werkdruk. En Van Hoves korzelige reactie op de stunt van theatergezelschap De Warme Winkel die zich toneelgroep Amsterdam wil noemen, wordt gezien als kleinzielig.

Ook lijken zijn regies in Nederland niet meer met hetzelfde vanzelfsprekende enthousiasme te worden onthaald als weleer. Zijn The Damned (2022) krijgt wisselende recensies, net als Age of Rage een jaar eerder. Zijn laatste regie als artistiek directeur van ITA, Mijn lieve gunsteling, begin 2023, oogst wel weer vooral lof.

Neus voor talent

Het is dankzij Van Hoves uitstekende neus voor talent dat de glans van ITA niet verdwijnt. De komst van Eline Arbo als associate artistic director eind 2022 roept dan al de vraag op wanneer Van Hove vertrekt. Eerder is volgens zijn eigen uitleg juist haar aanwezigheid voor hem een kans om op te stappen. Voorheen heeft hij het blijkbaar niet aangedurfd de boel over te dragen.

Dankzij Van Hove is ITA een toonaangevend, kwalitatief hoogstaand, internationaal vermaard theatergezelschap geworden. Hij laat een topensemble na met nieuw talent als Eefje Paddenburg en Jesse Mensah en getrouwen als Gijs Scholten van Aschat, Janni Goslinga en Hans Kesting. Zijn prijzenkast is imposant.

Of iedereen die nu of in het verleden aan het Leidseplein voor hem werkte even enthousiast over hem zal spreken, is een tweede. Maar hij wordt uitgezwaaid met alle egards. Nu kan hij zich volledig storten op zijn werk voorbij de deuren van ITA: als artistiek leider van de Ruhrtriënnale en op dat altijd lonkende verdere buitenland.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.