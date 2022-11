Met Danielle Kliwon kwam er een frisse wind de studio van het WK Journaal binnenwaaien

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: NOS WK Journaal.

Als Lips het voor het zeggen had bij Studio Sport dan wist hij het wel: alle ballen op Danielle Kliwon. Met een jaloersmakend gemak degradeerde ze mede-analisten Marco van Basten en Karim el Ahmadi tot belegen figuranten in de day-afteruitzending van zaterdagavond van het WK Journaal. Alsof er een raam werd opengezet en er ineens een frisse bries naar binnen waaide.

Kliwon, die Lips natuurlijk kende van haar bijdrages aan de Hard Gras-podcast waar ze inmiddels een van de bijna vaste gasten is geworden en als freelancer bij Het ­Parool, is een liefhebber met een extreme parate kennis als het gaat over internationaal voetbal. Enthousiast, zelfbewust en zeer, zéér deskundig. Het feit dat zij in de wijvorm spreekt als het over Oranje gaat, ziet Lips met liefde door de vingers.

Er is de afgelopen week op deze plek al veel geschreven over gepraat rond voetbalwedstrijden. Zo veel dat Lips zichzelf inmiddels op een dieet heeft gezet. Geklets rond wedstrijden als Tunesië-Australië en Polen-Saoedi-Arabië: hij kan het allemaal niet langer aan.

Lips beperkt zich op dit soort balansdagen vooral tot het hoofdgerecht: het WK Journaal en Studio WK 22. Wat dat betreft was hij wel benieuwd naar wat Tom Egbers – de veteraanverslaggever voor wie Lips om onverklaarbare redenen een zwak heeft – te zeggen had over de training de dag na de, best ontluisterende, wedstrijd tegen Ecuador.

Egbers hield de spirit er hakkelend en wel goed in. Met een gebalde vuist vertelde hij dat er stevig was getraind en dat Virgil van Dijk na de wedstrijd bijna acht minuten had staan praten met Louis van Gaal. Prima, allemaal precies wat Lips wilde weten. Als het WK Journaal niet voortdurend last zou hebben van pogingen tot humor, had hij misschien wel een 8 willen geven voor het programma.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.