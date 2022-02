Met Caro Derkx is het even alsof haar eigen idool Emma Watson zelf tegenover je zit

Harry Potteractrice en feminist Emma Watson is een rolmodel voor theatermaker Caro Derkx. Ze maakte met Nora El Koussour Emma Watson – The Play, over haar heldin. In Watsons letterlijke woorden, en in feilloos Brits accent. ‘Ik wil een hoopvol verhaal vertellen.’

Ze lijken op elkaar, Caro Derkx (26) en Emma Watson (31). Frêle, energiek en uitgelaten, donkerblond en knap, en ook bescheiden, keurig articulerend en belezen. De een werd geboren op een boerderij in de buurt van Arnhem, de ander kwam ter wereld in Parijs en groeide op in Groot-Brittannië. Beiden zijn actrice, maar de eerste is een Nederlandse theatermaker en bewonderaar van de tweede, die een wereldberoemde actrice is en op haar beurt schrijver Rebecca Solnit bewondert.

Emma Watson – The Play (Frascati Producties, 2022) is een voorstelling met de woorden die Watson zelf sprak, in interviews, speeches, en Youtubefilmpjes. IJverig opgetikt door Derkx, om precies de juiste manier van praten te krijgen.

Derkx bestelt in Café de Jaren, een dag voor de première, in perfect Brits accent een ‘cappuccino with oat milk’ bij de Engelssprekende ober. Even is het alsof Watson tegenover je zit. Haar accent is vlekkeloos. “Ik heb een tussenjaar gedaan om in Oxford Engels te studeren,” verklaart ze.

Waarom wilde ze zo graag iets met Watson? Haar eerste, bejubelde, voorstelling, vers van de Toneelschool in Maastricht, ging over Roger Scruton, conservatief Brits denker en inspirator voor Thierry Baudet. Die staat nogal ver van de Harry Potter-ster af.

Liefdesbrief

“Ik was als kind Harry Potterfan en wilde Hermelien Griffel, Hermione Granger, zijn. Zij zat altijd in de boeken, was bescheiden, ik herkende mezelf in haar. Zelf was ik een buitenbeentje, las liever dan dat ik in het café zat met klasgenoten.” Maar de fascinatie voor Watson is geen bakvissenliefde. De liefde kwam pas echt tot wasdom toen ze een interview van Watson zag met schrijver Rebecca Solnit. Daar bleek dat Watson niet alleen een knappe actrice was, maar ook een vrouw die een online leesclub was begonnen van feministische schrijvers. Juist haar liefde voor lezen en haar strijd voor zichtbaarheid van vrouwen ging Derkx aan het hart. Derkx schreef Watson een liefdesbrief van zes kantjes.

In haar twee vorige voorstellingen stond Derkx alleen op het podium, nu heeft ze Nora El Koussour (Layla M., Mocro Maffia) naast zich. “Met Nora erbij wordt alles een stuk spannender. Ze schopt de boel open.” Want Emma Watson – The Play is geen hommage aan een ‘aardige actrice’ die aansprekend is voor een mainstream publiek omdat ze in kinderblockbusters acteert.

Veel meer gaat het over identiteit, over vrouwelijkheid, over uitkomen voor wat je interessant vindt, over idealen, over botsende ideeën, over Derkx en El Koussour (27) zelf. “Nora durft dingen aan te gaan. Ze durfde Watson ook van een voetstuk te halen. Ze zei: Emma Watson is óók irritant. Nora sprak me aan op de witte denkers die ik lees en zei: er zijn zoveel zwarte helden. Op mijn beurt probeer ik een andere kant van Nora uit te lichten dan de actrice die altijd wordt gereduceerd tot een Layla M. of een meisje dat in Mocro Maffia speelt. Zij is óók een boekennerd, zij is ook een Emma Watson.”

Ontmoeting in Londen?

Derkx hoopt dat de manier waarop El Koussour en zij nader tot elkaar komen, juist is wat mensen meenemen na het zien van de voorstelling. “Ik wil een hoopvol verhaal vertellen, laten zien dat we samen verder moeten.”

De brief aan Watson gaat trouwens gauw op de post, net na de première, zo beloofde Derkx zichzelf. Wie weet komt Emma dan kijken. Of, nog beter. “Ik zou dit in Londen willen spelen, dan zie ik haar daar. Al valt het natuurlijk altijd tegen om je helden in het echt te ontmoeten.”