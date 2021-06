Met Amsterdamprijs voor de Kunst 2021 omarmt AFK de cultuur in de stad

Laurien Saraber volgde in februari Annabelle Birnie op als directeur-bestuurder van het AFK. Gestart als ‘kwartiermaker meerjarige subsidies’, was zij al sinds 2016 adjunct-directeur bij het fonds. Beeld EVA PLEVIER

“Ik kijk ernaar uit. Er zijn het afgelopen jaar veel te weinig van dit soort manifestaties geweest,” aldus Laurien Saraber (51), directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), dat de uitreiking organiseert. “De bekendmaking van de genomineerden voor de Amsterdamprijs is sowieso een leuk moment. Het is een fijne, omarmende prijs, van de stad voor de stad. Wat ik ook mooi vind, is dat het zo’n democratische prijs is. Hij is voor kunstenaars en culturele organisaties, en zowel voor Amsterdammers aan het begin van hun artistieke carrière als voor gevestigde clubs en kunstenaars, in alle disciplines. Dat zul je ook weer zien aan de nominaties.”

Heeft corona invloed gehad op het aantal voordrachten?

“Ik weet niet precies hoeveel er de afgelopen jaren waren, maar we hadden zeker niet te klagen over het aantal inzendingen. Bij het selecteren van de genomineerden kijkt de jury overigens naar de motivatie, en niet naar het aantal inzendingen per voorgedragen kunstenaar, organisatie of werk. De meeste motivaties waren heel weloverwogen: ‘Die zou dat steuntje in de rug nu goed kunnen gebruiken’. Er zaten ook heel poëtische teksten tussen: ‘Als je hier één minuut naar luistert, klinkt het in je oren zo zoet als amandelmelk’. Ik vind dat bijzonder, veel makers en organisaties hebben goede ambassadeurs in de stad.”

Zijn er ook lobby’s?

“Dat hebben we niet gezien. Voordragen met een motivatie erbij werkt kennelijk toch anders dan een sms’je sturen. Dat vind ik wel bemoedigend. Je ziet wel dat collega-kunstenaars heel solidair zijn en vinden dat iemand anders hem verdient – ook erg leuk.”

Heeft de coronacrisis een rol gespeeld bij het selecteren van de nominaties?

“De Amsterdamprijs is niet bedoeld om nood te ledigen; het is een prijs om de kunst te vieren en in het zonnetje te zetten wat indruk heeft gemaakt.”

Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd?

“De categorie ‘Beste prestatie’ heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk ‘Beste werk’. De invulling is iets specifieker geworden. Het gaat om werk dat het afgelopen cultuurseizoen veel indruk heeft gemaakt, en niet om een werk dat een jaar eerder ook het beste werk van het jaar had kunnen zijn. Dat werkt; er kwamen nu ook dingen naar boven die specifiek iets hebben gedaan met de coronawerkelijkheid of aan het isolement van mensen in de lockdownsituatie.”

“Verder hebben we besloten om de winnaar in de categorie ‘Bewezen kwaliteit’ pas bekend te maken bij de uitreiking in oktober, en niet – zoals tot nu toe – gelijktijdig met de nominaties. Zo creëer je een écht een moment; het wordt de apotheose van de uitreiking.”

Gaat u nog meer dingen anders doen dan uw voorganger?

“Ik zie overal kansen. We zijn natuurlijk druk met wat er na corona komt en hoe het herstel van de Amsterdamse cultuursector vorm krijgt. Het AFK en de Amsterdamse Kunstraad hebben de koppen bij elkaar gestoken en zullen volgende week zaterdag een nieuw platform lanceren, waarmee we financiële en bedrijfsmatige kennis van banken en het bedrijfsleven gaan koppelen aan cultuurinstellingen.”

Ah, de lang verwachte Amsterdamse Maatschappij voor het Behoud van Kunst en Cultuur, voorheen de Bank voor het Behoud van Kunst en Cultuur…

“Hij krijgt weer een nieuwe naam, die maken we volgende week bekend. Maar de essentie blijft overeind en ik ben heel blij dat het, met steun van de gemeente Amsterdam, nu echt gaat gebeuren. De kern is het platform waarop kennis gekoppeld wordt, daarnaast komt er een alternatief financieringsinstrument waaraan de Provincie Noord-Holland flink gaat bijdragen – niet alleen gesubsidieerde instellingen maar ook voor het niet-gesubsidieerde deel van de sector.”

De bekendmaking van de zes nominaties wordt gestreamd, hoe gaat het met de uitreiking?

“Het wordt oktober, maar we zijn nog aan het puzzelen met een aantal locaties en de exacte datum. Ik ga ervan uit dat het in ieder geval gedeeltelijk een live event wordt, ik denk nog wel iets meer live dan vorig jaar toen we met een heel klein gezelschap in het Bimhuis zaten, maar we houden rekening met verschillende scenario’s. Het wordt dus een grote zaal, zodat je als het moet nog voldoende afstand kunt houden. En we blijven zeker streamen; dat is een heel goeie manier gebleken om mensen te bereiken.”

Bekendmaking genomineerden Amsterdamprijs 2021, maandag 15.30 uur via AFK Facebook Live of op YouTube via krakeling.nl.

