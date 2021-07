Met Ada Kok terug naar de Amsteldijk in Andere Tijden Sport

Ada Kok (links) met haar zus Gretta die haar op het spoort zette van een olympische carrière.

Daar wordt, verrassend genoeg, opengedaan door Fanny Blankers-Koen, de viervoudig olympisch kampioene van de Spelen van twintig jaar eerder in Londen. De verslaggever vraagt of ze soms weet waar Ada Kok woont en Blankers-Koen antwoordt in charmant steenkolenengels dat Ada bijna een buurvrouw van haar is, ze woont even verderop, op Amsteldijk 41. Sinds jaar en dag zit daar restaurant Le Hollandais maar in 1968 was daar de zuivelwinkel gevestigd van de familie Kok, die daar ook woonde.

De nu 74-jarige Ada keert voor Andere Tijden Sport terug naar de plek waar ze opgroeide. Haar toenmalige slaapkamer in de kelder is nu de keuken van Le Hollandais. “Ik kan er helemaal emotioneel van worden, je stapt toch zestig jaar terug in je eigen verleden.” Maar de nog altijd kordate Ada Kok – de enige sporter wiens voor- en achternaam een palindroom is – is niet het type om emotioneel te worden.

Serieus trainen

In ander archiefbeeld zien we hoe de jonge Ada voor dag en dauw opstaat om na een haastig ontbijt naar het zwembad te snellen. De Ada van nu kijkt met haar zus Gretta geamuseerd naar de beelden van ruim vijftig jaar geleden. Ada werd door haar drie jaar oudere zus Gretta op het spoor gezet van een olympische carrière. Gretta was namelijk tijdens de Spelen van 1960 in Rome opgenomen in de olympische ploeg en kwam daarna thuis met “allemaal leuke spulletjes, met een trainingspak en een paradepakje, een tas en schoenen”. Dat wilde Ada ook en dus ging ze serieus trainen: “want ik speelde meer dan dat ik trainde.”

De spartaanse training wierp al snel haar vruchten af, want Ada bleek een talent op de vlinderslag. Zelfs toen ze voor een wedstrijd een badpak van haar zus moest lenen omdat ze het hare was vergeten. We zien Ada Kok in dat iets te krappe badpak aan de start voor wat haar eerste wereldrecord op de 100 meter zou worden, terwijl de commentator respectloos rept over ‘de fiks uit de kluiten gewassen Ada Kok’ – een staaltje fatshaming waar hij nu niet meer mee weg zou komen.

Revanche in Mexico

De verwachtingen voor de Olympische Spelen waren dus hoog, maar de druk bleek in 1964 in Tokio iets te groot voor de toen 17-jarige Ada: ze haalde ’slechts’ zilver op de 100 meter vlinderslag. Vier jaar later, in Mexico, viel ze op die afstand zelfs buiten de prijzen – ze werd vierde – maar ze revancheerde zich op de 200 meter door goud te winnen.

Andere Tijden Sport heeft een prachtig portret van drievoudig sportvrouw van het jaar Ada Kok afgeleverd met als extraatje een stukje historie van de Amsterdamse Amsteldijk.

Andere Tijden Sport: zondag 18 juli om 22.00 uur op NPO1; om 23.55 uur gevolgd door De nacht van de Olympische Spelen.