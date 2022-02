Met 140 kilometer per uur naar beneden: als je met een glimlach op je slee ligt, ga je harder

Skeletonatleet Kimberley Bos liet in NOS OS Studio Peking haar zelfgemaakte boekje met doelen en aantekeningen zien. Beeld NOS

Kimberley Bos is terug. Lips moet toegeven: een paar weken geleden had hij nog geen idee wie Kimberley Bos was, maar inmiddels weet hij: Kimberley Bos is een vrouw die zich met 140 kilometer per uur op een eenvoudig plankje van de berg af stort, head first. Haar sport heet skeleton en ze won er zaterdag op de Olympische Spelen in Peking een bronzen medaille mee.

Bos was woensdagavond te gast bij Dione de Graaff in NOS OS Studio Peking. Daar liet ze een rood boekje zien met lijntjespapier. Het boekje van Kimberley Bos. Voor elke baan heeft ze er één, zei ze. Op de eerste pagina zagen we een tekening met rode en blauwe lijntjes. Dat was de afdaling van Peking. Lips telde in de gauwigheid zestien bochten.

Zelfgemaakt, zei Bos trots.

Help!

Verderop in het boekje stonden ‘de doelen van de dag’. Dat wilde zeggen: de dag dat ze in actie kwam voor de wedstrijd om een Olympische medaille. Lips las: Enjoy. En: Smile. “Als je met een glimlach op je slee ligt ga je harder,” legde Bos uit.

Allicht, dacht Lips, waarna hij op een duizelingwekkend filmpje werd getrakteerd van een afdaling vanuit het perspectief van de sportvrouw zelf. Hij kon zich moeilijk voorstellen dat hij iets anders zou doen dan keihard schreeuwen, maar nadat we hadden gezien hoe ze bijna uit de bocht vloog, zei Bos doodgemoedereerd: “Als je weet hoe je een kantje moet raken, valt het best mee.”

Vanzelfsprekend had ze onderweg altijd wel zo’n momentje dat ze dacht: help! “Dan gaan de voeten aan het ijs en til je je hoofd op om toch even zeker te weten waar je bent. Want je ziet eigenlijk niet zoveel.”

Mooie sport, vond Lips. Maar uitsluitend om vanaf een zachte, comfortabele bank naar te kijken.

