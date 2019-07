Merol een eendagsvlieg? Laten we hopen van niet

Still uit Lekker met Merol. Beeld BNNVARA

Geen reet hebben is ook prima. Het is een wijsheid die Lips al jaren probeert te verkondigen, maar dat blijkt iemand anders ook al een tijdje te doen: Merel Baldé, beter bekend als Merol.

De Amsterdamse zangeres was even aan de aandacht van Lips ontschoten – ze schijnt nogal een specifieke doelgroep te hebben: millennials, studenten, vrouwen. Maar na het zien van Lekker met Merol, een 3LAB-documentaire die woensdag online kwam bij BNNVara, is Lips een beetje verliefd. En mevrouw Lips trouwens ook.

De documentairemakers volgden Merol naar haar eerste optreden in een uitverkocht Paradiso nadat ze was doorgebroken met de hit Lekker met de meiden, een haast irritant aanstekelijk lied dat naar Lips begrijpt de meiden van tegenwoordig goed weet te vatten.

Omdat ze opmerkingen kreeg over haar kleine achterwerk schreef Merol daarna Geen reet, met daarin de terechte boodschap dat lichaamsdelen er niet toe doen. Daarvoor nog bracht ze het maatschappijkritische Hou je bek en bef me.

Een van de mooiste momenten van de docu is wanneer ze dat nummer speelt voor een sikkeneurig Belgisch tv-publiek, dat dergelijke grofheid duidelijk ten strengste afkeurt. Het zal haar allemaal worst wezen. “Een liedje is goed als je je er een beetje voor schaamt.”

In de film stelt Merol zich af en toe kwetsbaar op, vooral als het gaat om alle plotselinge bekendheid en media-aandacht. Ze verkoopt Paradiso dan wel drie keer uit, toch is ze bezorgd dat ze een eendagsvlieg zal blijken, een gimmick. Lips ziet daar totaal geen reden voor. Haar teksten zijn uitermate creatief, ze heeft veel zelfspot en haar karak­ter is onweerstaanbaar. Laten we hopen dat Merol net zo lang blijft hangen als: ‘Lekker met de meiden, meiden, mei-meiden…’

