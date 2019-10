Merel Westrik: ‘Dit is retestoer. Daar wil ik bij zijn’

Merel Westrik: ‘Ik heb nu meer levenservaring en journalistieke kennis’. Beeld Cornelie Tollens

Merel Westrik (39) is niet iemand die zich makkelijk op de kast laat ­jagen. In een tamelijk vol talkshowlandschap begint zij ook een praatprogramma, en wordt ze dus ineens vergeleken met een rijtje presentatoren als Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Eva ­Jinek en Humberto Tan, Twan Huys en Beau van Ervan Dorens. En dan zijn de laatste commerciële talkshows ook nog eens pijnlijk geflopt, met die van Huys als voorlopig dieptepunt, en doet Beau het nog steeds niet heel erg lekker. Maar nee, Westrik vindt niet dat de vergelijking opgaat met haar Ladies Night, dat ze voor het door Linda de Mol vernieuwde Net5 gaat maken.

“Dit wordt wekelijks hè, niet dagelijks. Ik vind ook oprecht niet dat je Beau aan Jinek kunt meten. Soms is Beau spot on, soms is het mwah. Eva maakt al jaren een dagelijkse show, dat is een ervaring waar je u tegen zegt – en Beau begint net. Maar natuurlijk ervaar ik druk en vind ik het bloedspannend. Het programma wordt opgenomen in de grootste studio die ik in mijn leven gezien heb. Ik zei nog als geintje tegen Linda: dit is gewoon groter dan Miljoenenjacht! Ik kom toch uit een bescheiden studiootje van RTL Nieuws. Toen sloeg de paniek me wel even om het hart.”

Wist u dat niet van tevoren?

“Nee joh! Ik zag die enorme studio voor het eerst en dacht: mijn hemel, wat hebben ze uit de kast getrokken? De ruimte is een half voetbalveld groot, denk ik, met 150 man publiek en een industrieel decor. Loftachtig, maar wel met een gezellige huiskamersfeer. Roze muren, een bakstenen wandje mag natuurlijk niet ontbreken, wat banken en stoelen.”

En waar zit u op?

“Op een stoel, mijn gasten op een bank.” Lachend: “De oude bank van Eva, die konden we voor een koopje krijgen. En die van Beau hebben we ernaast gezet, die wilde ook niemand hebben.”

Sinds begin dit jaar heeft Linda de Mol met voormalig Linda-hoofdredacteur Jildou van der Bijl de leiding over Net5. Hun doel is de zender helemaal op vrouwen toe te spitsen, net als het tijdschrift Linda, de site en het videokanaal. Net5 zond de laatste jaren vooral buitenlandse films en series uit, maar gaat nu weer eigen programma’s maken onder de noemer ‘Net5 powered by Linda’.

Daar hoort natuurlijk ook een talkshow bij: Ladies Night dus, waarvoor ze Westrik wegkaapten bij RTL Nieuws. “Iedere week ontvang ik drie bekende vrouwen, vaste vriendinnen van de show. Bijvoorbeeld Annemarie van Gaal, Fidan Ekiz, Natacha Harlequin, Olcay Gulsen of Linda de Mol. Vrouwen met zelfspot, die niet bang zijn om hun mening te geven of zich kwetsbaar op te stellen. Zij komen hun hoogte- en dieptepunten van de week bespreken. Wat viel ze op in het nieuws of op sociale media, over welke maatschappelijke ontwikkelingen maken ze zich zorgen, waar verheugen ze zich op?”

Gaat u het gevecht om de gast van de dag aan met de concurrerende talkshows?

“Nee, in die zin niet. Marianne Thieme, op de dag dat ze bekendmaakte te stoppen bij de Partij voor de Dieren, is natuurlijk een goede gast. Maar nieuws brengen zal meestal niet gaan. Het wordt meer reflecteren op de actualiteit, zodat de vrouwen thuis hun mening kunnen slijpen aan die van de vrouwen op de bank.”

“Hopelijk denken meer Nederlandse vrouwen daardoor: Ja, dat wat Tjitske Reidinga zegt, dat vind ik ook! Of: Ik mag me uitspreken, want ik heb daar interessante feiten over gehoord van deskundigen, en ik vind daar wat van.”

“Vrouwen zijn vaak bescheiden, daar heb ik zelf ook best lang last van gehad. Ze denken vaak: die weet het beter, heeft er meer verstand van, of zit langer in het vakgebied. Mannen hebben dat minder.”

Hoe heeft Linda de Mol u gevraagd?

“Ik kreeg in april ineens een appje. ‘Hai Merel, zou het mogelijk zijn dat ik jou vandaag even bel, is er een tijd dat het je uitkomt? Groetjes, Linda de Mol.’ Ik had haar nog nooit gesproken, en had haar nummer niet. Dus ik keek naar de profielfoto op Whatsapp...” Westrik laat de foto zien: een korrelige screenshot van De Mol in een vaag televisiedecor.

Dat lijkt me niet de profielfoto van Linda de Mol.

Westrik moet onbedaarlijk lachen. “Nou, dat dacht ik dus ook, als achterdochtige journalist. Je kunt mij meer vertellen, maar dit is niet Linda de Mol, die elke maand voor haar magazine een fotoshoot doet. Dit is een stomme grap, of De Coen en Sander Show. Dus ik reageerde niet.”

Nooit?

“Eén dag, totdat ik dacht… dit is toch wel gek. Ik heb aan een visagist, van wie ik wist dat ze Linda kende, gevraagd of het echt haar appfoto was. Toen zij zei van wel heb ik meteen Linda gebeld en gezegd dat ik echt dacht dat ik in de zeik werd genomen –gelukkig moest zij ook hard lachen. Vlak daarna gingen we koffie­drinken met Jildou. Ze vertelden me dat ze Net5 wilden fuseren met Linda, en mij voor de talkshow wilden hebben. Ik hoorde hun enthousiaste verhalen aan en ik wist eigenlijk meteen: dit is retestoer, en een ongelooflijk avontuur. Daar wil ik bij zijn.”

Zei u direct ja?

“Niet meteen. Ik zat in een periode waarin er veel veranderde in mijn leven. Ik woonde in een ander huis, want mijn relatie was net uit, en we hadden samen een hond die ik ineens alleen nog maar in het weekend zag. Dus ik dacht wel even: mijn huis is eraan, mijn relatie is eraan, moet ik dan nu ook nog m’n werk…? Ik weet niet of ik dat kan overzien. Straks doe ik het een maand en ben ik helemaal lost in space.”

Wie of wat heeft u overgehaald?

“Linda de Mol zei tegen me: dit soort dingen komen nooit voorbij wanneer het uitkomt. En Angela de Jong schreef een column in het AD nadat ik een week naast Art Rooijakkers bij Zomer met Art zat, met iets als: ‘Merel, die talkshow, doe het niet!’ Dat ging over de mogelijkheid dat ik een talkshow zou gaan doen met Beau, maar ik was al in gesprek met Linda. Toen heb ik Linda een berichtje gestuurd: ‘Ik voel me als een kapitein die al z’n ankers overboord staat te flikkeren, maar ik ben erbij.’”

Terwijl u toch een droombaan had, als nieuwslezer bij RTL Nieuws.

“Ik had het helemaal voor elkaar. Ik was iedere dag bezig met het nieuws, waar ik ontzettend van hou, ik had correspondenten aan de lijn, sprak met verslaggevers, lekker teksten schrijven, ingewikkelde conflicten uitleggen… er was niets mis mee. Maar ik dacht soms ook: dit is iets wat ik beheers. Dit kan ik. En ik houd ervan om veel mee te maken en te leren in mijn leven. Die nieuwsgierigheid bracht me over de streep. Ik ben 39, hè. Dan is dit het wel een beetje.”

U deed al eerder een talkshow, Half 8 Live! voor omroep WNL. Die mislukte jammerlijk.

“Dat is zeven jaar geleden. Na tien jaar bij AT5 zat ik vers bij WNL. Ik had net een half jaar het ontbijtprogramma Vandaag de dag gemaakt met Eva Jinek, toen WNL ineens het aanbod kreeg om acht weken lang de vervanger te worden van De wereld draait door.”

“Eva deed al een talkshow op zondagochtend, dus veel opties waren er niet. De avond voor de eerste uitzending hoorde ik dat ik Geert Wilders te gast zou krijgen – daar was ik totaal niet klaar voor. Ja, het was een ramp, maar ik schaam me er niet voor. Ik heb nu meer levenservaring en journalistieke kennis. En veel minder onzekerheid.”

Er werd nog even gespeculeerd over een duo-talkshow, met u en uw vriendin Eva Jinek. U werd zelfs de ‘vette worst’ genoemd waarmee Jinek ook naar Talpa zou worden gelokt.

“Wie schrijft dat?” Westrik schiet weer in de lach. “Hoe durf je mij een vette worst te noemen, je bent zelf een vette worst! Nee, daar is geen sprake van geweest. We fantaseren weleens dat we middernachtelijke radio gaan maken met z’n tweeën. En misschien dat als we 65 zijn, we als twee ouwe knorrige vrouwtjes de wereld gaan beschouwen. Tot die tijd niet: ik denk dat we sterker zijn alleen. Eef heeft ook niemand naast zich nodig. En ik ook niet.”

Ladies Night, woensdag, 21.30 uur, Net5.