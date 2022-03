Mentaal heeft Snelle het wel op een rijtje. Nu nog iets gezonder leven

Meer genieten, een eigen concert of festival organiseren en een hond. Zanger Snelle heeft nog wat te wensen. Zijn nieuwe ep is net verschenen en eindelijk treedt hij op met zijn eigen band.

Het gaat goed met Snelle (Lars Bos, 26), die op Spotify 1,7 miljoen vaste maandelijkse luisteraars heeft en in de prijzen viel bij de Edisons en awards kreeg van radiostations. Begonnen als rapper, ontwikkeld tot singer-songwriter met honderden miljoenen streams achter zijn naam, en dat alles in slechts drie jaar tijd. Geen wonder dat hij zijn werk vorig jaar een aantal maanden stopzette wegens oververmoeidheid.

“Het klinkt misschien heel corny, maar ik wil wat meer genieten. Pas had ik mijn grootste show tot nu toe, in de Lotto Arena in Antwerpen. Ik was de hele tijd bezig met mijn teksten, met waar ik moest kijken, of ik dacht aan wat de lichtman moest doen. Terwijl, als ik goed voorbereid ben, het sowieso wel lukt. Ik kwam daar het podium af en had nou niet echt genoten van het moment. Ik heb nog drie uitgestelde grote shows in Afas Live op het programma, dan ga ik het anders doen. Vol genieten.”

Aan de slag met valkuilen

Snelle, die solo en in samenwerkingen naam maakte met hits als De reünie, Smoorverliefd, In de schuur, De overkant en Blijven slapen, huurt sinds kort een kantoor in Deventer. Hij trok lering uit de coronatijd en zijn inzinking, nu een jaartje geleden. “Ik las overal burn-out, maar ik heb nooit een formulier zien langskomen met dat stempel.” Toch wist hij dat hij aan de slag moest met zijn valkuilen: geen nee kunnen zeggen en de drang om overal controle over te hebben.

“Mijn begeleidingsteam is uitgebreid, ik heb onder anderen een nieuwe manager, die er met zijn collega’s voor zorgt dat ik me daadwerkelijk kan focussen op muziek maken, doen wat ik het leukst vind. Bel ik hem op om iets te vragen over een bepaald filmpje dat we kunnen gebruiken voor de promotie voor de shows in Afas Live, zegt hij: ‘Dat heb ik allang geregeld, zorg jij nou maar dat je stem morgen nog goed is.’ Heerlijk. En ik heb een coach. Ik somde in een gesprek met haar wat dingen op en vroeg: ben ik nou zo veranderd door alles wat ik heb meegemaakt? Toen zei ze: ‘Nee hoor, je bent gewoon 25. Dit hebben alle mensen van 25.’ Toen dacht ik: prima. Ik kan weer door.”

Beste vrienden

Er veranderde meer afgelopen jaar. Wie op Netflix de documentaire Zonder jas naar buiten bekeek, zag Snelle worstelen met zijn eigen populariteit. Hij constateerde hardop dat hij 90 procent van de tijd bezig was met dingen die hij niet leuk vond. “Terwijl nu mijn team dus alles oppakt. Daardoor heb ik nu ook tijd om andere artiesten te helpen. Ammar bijvoorbeeld, een Turkse volkszanger uit Deventer, die zit nu bij mijn label Lieve Jongens.”

Voor het zover kwam, moest Snelle breken met zijn vorige manager Hidde, een van zijn vier beste vrienden die allemaal in zijn begeleidingsteam zitten. “Dat was best lastig, omdat ik niet alleen onze vriendschap niet kwijt wilde, maar ook niet die van de hele vriendengroep. En dan moet je opeens over iets als geld gaan praten. Gelukkig hadden we alles wel vastgelegd. Uiteindelijk hebben Hidde en ik er een week een wat naar gevoel over gehad, daarna gingen de theatrale appjes alweer heen en weer: brother, ik hou van je.”

Ook te zien in de documentaire was hoe Snelle wegkwijnde in een appartement in Diemen. Hij wilde terug naar zijn geboortestreek Gorssel en kocht daar een huis. “Ik ben heel blij dat ik terug ben in de regio. Ik wil betrokken zijn en hier ooit een eigen festival of concert organiseren.”

Zijn huis staat op het platteland, alle ruimte voor de kampvuren waar hij zo dol op is. “Ben ik een dagje vrij, dan ben ik de hele dag fikkie aan het stoken. Dat doet me denken aan vroeger, toen ik met mijn vader vaak aan een kampvuur zat. Dat zijn mooie vader-zoonmomenten, hoor. Het is er nu nog niet van gekomen, we treffen elkaar nu meestal bij een hapje eten rond een optreden. Eigenlijk wel jammer.”

In de plaats van het kampvuur zijn er sinds kort eindelijk weer die andere geluksmomenten in zijn leven: optredens. “Zo’n tweeënhalf jaar geleden begon ik met een eigen band, zo vet vind ik dat. Niet vijf muzikanten die met Snelle meedoen, maar echt een bandje, we doen het samen. We aten van de week in het theater in Zoetermeer waar we die avond optraden en zeiden tegen elkaar: het lijkt er nu eindelijk op dat we elkaar de komende drie, vier jaar minstens twee keer per week gaan zien. Hoe vet is dat?”

Gezonder gaan leven

Het repertoire voor de Lieve Jongens Band (vernoemd naar zijn label) wordt momenteel uitgebreid. In een week tijd brengt Snelle zes nummers uit, die samen de ep 1/3 vormen, die vrijdag uitkomt. “Ik verklap niet veel als ik zeg dat er dan ook nog wel een 2/3 en een 3/3 volgen,” zegt hij lachend. Snelle maakte de liedjes tijdens schrijverskampen op Bonaire en bij hem thuis met de bandleden en producers Avedon (Vincent van den Ende, de zoon van theatermagnaat Joop) en Julian Vahle (zoon van Linda de Mol). Onder de zes nummers zijn het al veel gedraaide gitaarliedje In m’n bloed en Pizza met ananas, een vrolijke, catchy popsong.

Snelle, die tussendoor met een vriend ook een eigen merk gemberdrank opzette (‘elke dag een shotje, geeft een boost aan je immuunsysteem’), is het niet bepaald rustiger aan gaan doen. Ligt een nieuwe inzinking op de loer? “Dat denk ik niet. Dankzij mijn team en vanwege mijn eigen gemoedsrust. Mentaal heb ik het wel op een rijtje. De volgende stap wordt iets gezonder leven. Ik ga vaak te laat naar bed en eet nog niet gezond genoeg. En ik was ruim een half jaar gestopt, maar rook weer af en toe een sigaretje.”