Menno Pot over nieuw seizoen Branie: ‘Kroegpraat, maar wel met inhoud’

Beeld Tim Pen

Een nieuw seizoen Branie de podcast! Wat kunnen we verwachten?

“Enerzijds blijft er veel hetzelfde. Branie moet de Ajaxpodcast en -column zijn waarin het gaat over onderwerpen die ook in Amsterdamse kroegen worden besproken, maar dan op een journalistieke en inhoudelijke manier. Vorig jaar zijn we al begonnen met iets meer structuur inbouwen. We willen niet een half uur rechtdoor lullen, maar enigszins een agenda volgen.”

“Vanwege alle maatregelen konden we afgelopen seizoen maar beperkt gasten uitnodigen om aan te schuiven. Helaas lijkt het erop dat we ook dit seizoen moeten afwachten wat mogelijk is, maar we zijn wel sowieso plannen aan het maken voor thema-uitzendingen, bijvoorbeeld over het Ajaxlogo of over een belangrijke Europacupzege die dit jaar zoveel jaar geleden is.”

“En ook belangrijk: we nemen eerder op. Voorheen was de podcast vanaf maandagavond te beluisteren, nu zetten we in op lunchtijd.”

Je bent vorig jaar halverwege het seizoen ingestapt als presentator van de podcast. Hoe is dat bevallen?

“Klopt. Op 1 januari heb ik het stokje overgenomen van Ronald Ockhuysen. Het maken van deze podcast was ongeveer het leukste wat ik te doen had het afgelopen jaar. Dus ik ben heel blij dat we ook dit seizoen weer verder mogen.”

Het was natuurlijk ook niet het minste seizoen om mee te beginnen...

“Ik kwam er wel op een zorgelijk moment bij, net voor de topper tegen PSV. Heel Amsterdam hield rekening met het ergste, maar na dat gelijkspel zijn ze heel overtuigend richting de titel gekoerst.”

En dat is voor Branie maar goed ook, want ik weet nog uit de tijd dat ik het programma FC Godenzonen maakte bij AT5 dat er een keiharde wet is als het om Ajax gaat: als het team niet presteert, zijn de kijk- en luistercijfers de helft minder. Daar doe je niks aan, al maak je nog zo’n mooi programma. Wat dat betreft zat het afgelopen seizoen dus zeker mee.”

Wat verwacht je dit seizoen van Ajax?

“Het sterkste aspect van vorig seizoen vond ik dat het team nooit verzaakte. Ze namen iedere wedstrijd heel serieus. Als ze dat vasthouden dan wordt Ajax ook dit jaar weer kampioen, daar ben ik van overtuigd.”

Die zeperd tegen PSV heeft je niet doen twijfelen?

“Integendeel! Die nederlaag was het beste wat Ajax kon overkomen. Ze staan al 2,5 jaar bovenaan, dan is er altijd de dreiging dat de boel verslapt of dat mensen zich superieur gaan voelen. Dan is het alleen maar goed als je in een vroeg stadium een tik op de neus krijgt. Het was de wake up call die ze nodig hadden.”

“Bovendien zijn wedstrijden tegen PSV altijd taaie worstelingen. Het is een serieuze concurrent. Iedereen die denkt dat dat niet zo is, strooit zichzelf zand in de ogen. Waarom Ajax dan toch kampioen wordt? PSV heeft elf hele goede spelers, maar Ajax heeft meer kwaliteit in de breedte. En dat moet uiteindelijk de doorslag kunnen geven.”

Branie de podcast is vanaf maandag 16 augustus weer wekelijks te beluisteren via Itunes, Spotify en op onze website.