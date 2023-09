Menno Pasveer brengt een virtuoos geschilderde ode aan de kettingzaag

An Ode to Felling Trees, STIHL MS180. Beeld Menno Pasveer

Schildergerei komt in alle vormen en maten. Kazuo Shiraga smeerde verf met zijn voeten op het doek. Yves Klein gebruikte vrouwenlichamen als penselen. En Niki de Saint Phalle schoot met een luchtbuks op met pigment gevulde ballonnen. Menno Pasveer maakt het nog wat bonter: hij schildert met een kettingzaag.

In een kort filmpje is te zien hoe de kunstenaar, wiens kunst nu te zien is bij Ten Haaf Projects, te werk gaat. Hij doopt zijn zaag in de olieverf tot de druppels van de ketting druipen. Als de machine wordt aangezet, produceert hij spetterpatronen à la Jackson Pollock. Als de schilder niet helemaal tevreden is met het effect duwt hij de zijkant van de zaag tegen het doek om de verf uit te smeren tot krullen en vegen.

Uitgebreid arsenaal

Het expressionistische eindresultaat is niet onaardig, maar wijkt in stijl en kwaliteit sterk af van de andere werken in de tentoonstelling. Daar kwamen geen ronkende powertools aan te pas, maar brede en smalle paletmessen, sponsjes en penselen, variërend van kloek formaat tot 1 millimeter brede exemplaren voor het precisiewerk. Dat uitgebreide arsenaal is geen aanstellerij of een gimmick: Pasveer gebruikt het allemaal voor een verbazingwekkend scala aan schilderkunstige technieken. Zijn verfbeheersing is zo virtuoos dat je bijna zou vergeten dat hij pas 25 jaar oud is en niet zo lang geleden afstudeerde aan de Haagse kunstacademie – waar de laatste jaren overigens opvallend veel schildertalent vandaan komt.

Het onderwerp waar Pasveer al die kunde op loslaat? Kettingzagen natuurlijk. Hij laat ze bengelen aan de gereedschapsriem van een boomveller, die hij van onderaf heeft weergegeven, terwijl hij met een touw aan een stam bevestigd zit. Of hij plaatst zo’n apparaat pontificaal bovenop een stapel stammetjes, als een recht-voor-z’n-raap advertentie bedoeld voor de doe-het-zelver die er zelf de geur van hars en benzine bij denkt. Maar het is wel een reclamebeeld waarmee iets lijkt misgegaan tijdens het Photoshoppen. Het contrast tussen de haarscherp weergegeven kettingzaag en de soft-focus bosachtergrond benadrukt de onnatuurlijkheid van deze zogenaamd natuurlijke setting.

Verleidelijke pin-up

De bladblazer speelt een sterke bijrol in de tentoonstelling. In een gifgroen decor glimt deze loeier als een verleidelijke pin-up. In een ander werk zoomt Pasveer verder in en vestigt zo de aandacht op het logo en de beschadigingen op het apparaat. Extreem knap hoe de schilder die banale details er tegelijkertijd kan laten uitzien als krassen en gewoon spetters verf. En de sfeer wordt weer anders als hij de bladblazer onderdompelt in een oranje gloed of vangt in een transparante, rode blob, waardoor de toch al abstracte vlakken en vormen nog onwerkelijker worden.

Pasveers ‘portret’ van twee plastic jerrycans presenteert vervreemding van een weer heel andere orde. Ze staan een beetje naar elkaar gedraaid, als een verliefd paartje, maar het vlammetje op het etiket verraadt explosiegevaar. Bovendien staan ze in een landschap van knalgroen gras met een niets-aan-de-hand zomerlucht erboven. Surrealisme waar René Magritte voor zou tekenen.

Schoonmaakbijbaantje

Pasveers kettingzagen en bladblazers zijn het vervolg op de schoonmaakkarren, moppen en waterstofzuigers waarmee hij is afgestudeerd. Die voorwerpen kent hij van het schoonmaakbijbaantje dat hij al heeft sinds zijn vijftiende. Hij heeft er zijn opleiding mee betaald. En er ontzag aan over gehouden voor eerlijke arbeid die vaak ongezien blijft en de schoonheid van het bijpassende gereedschap. Pasveer ziet schilderkunst als een ambacht dat verwant is aan het werk van schoonmakers en hoveniers. Vandaar dat hij hun tools inzet bij het schilderen – voor de kettingzaag gebruikte hij onder andere een dweil. Zijn werk is een ode aan zowel het grove werk als aan de formele aspecten van de ‘fine arts’.

Menno Pasveer: An ode to felling trees: t/m 4/11 in Ten Haaf Projects, Recht Boomssloot 63