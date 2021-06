Memphis Depay – met beide benen. Beeld -

In het weekend waarin bekend werd dat Memphis Depay naar Barcelona gaat, was ook de documen­taire Memphis Depay – met beide benen te zien. Documentairemaakster Jessica Villerius (De kin­deren van Ruinerwold) volgde de voetballer vanaf het moment dat hij in december 2019 als aanvoerder van Olympique Lyon de kruisband in zijn linkerknie scheurde. Het EK Voetbal 2020 leek toen ver weg voor Memphis – en dat was uiteindelijk ook zo: het werd uitgesteld van­wege corona en wordt momenteel gespeeld, mét Depay in een sleutelrol.

Maar dat wisten de voetballer en de documentaire­maakster natuurlijk nog niet toen ze in de eerste helft van 2020 zijn revalidatie vastlegden. Die zien we vanaf het moment dat de geblesseerde aanvaller in Rome de operatiekamer wordt binnen gereden. “De eerste week was hel. Crazy. Ik heb nog nooit zo veel pijn gehad in mijn leven. Ik kon niet slapen.”

Toch zien we hem tien dagen na de ingreep al een balletje hooghouden, want Memphis is een doorzetter. Ronald Koeman, op dat moment nog trainer van het Nederlands elftal, kan dat wel waarderen: “Hij maakt wel waar wat hij in zijn hoofd heeft. Ik hou wel van dat soort mensen.” Geen wonder dus dat Koeman als coach van Barcelona nu Depay aan zijn ploeg toevoegt.

De clubarts van Olympique Lyon kon destijds minder ­respect voor de sterspeler opbrengen: hij laat hem rustig twee uur wachten. En Memphis houdt niet van mensen die hem laten wachten – al laat hij zijn moeder als ze in Dubai langskomt bij zijn verlaten huurvilla wachten omdat haar zoon elders zijn verjaardag aan het vieren is.

Dat Villerius ook de mindere kanten van de voetballer (en matige rapper) toont, maakt dat Met beide benen een compleet en geslaagd portret van de speler is geworden.

Reageren? hanlips@parool.nl.