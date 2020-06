Melkweg viert gouden jubileum digitaal

Een volgepakte Melkweg in betere tijden. Beeld ANP Kippa

Het is vrijdag op de kop af een halve eeuw geleden dat de Melkweg zijn deuren opende in een oude melkfabriek aan de Lijnbaansgracht. Om dat te vieren zullen er tijdens een 24 uur durende onlinemarathon liveoptredens, dj-sets, talks en dansvoorstellingen te zien zijn. De stream is gratis vanuit huis te volgen.

Met de marathon, die op vrijdag om 19.30 uur begint, wil de Melkweg ondanks alles toch een feestje vieren. Zo zijn er liveoptredens van Cut_, Ooostblok en Ella John. Ook komen vaste clubnachten en dj’s voorbij, zoals Encore, Fiesta Macumba, Joost van Bellen en Dave Clarke.

Heden en verleden

Verder is er de soloperformance 1: SONGS van Julidans te zien en worden er verschillende gesprekken gevoerd over het verleden en het heden in de Melkweg. Zo vertellen onder anderen Willie Wartaal en Sticks over hiphop en inclusiviteit en blikken medeoprichter en oud-directeur Cor Schlösser en huidige directeur Geert van Itallie terug op vijftig jaar Melkweg.

De eerste zomer in de bestaansgeschiedenis van de Melkweg was het nieuwe podium en ontmoetingscentrum meteen een succes, waarop het een jaar later een vervolg kreeg. Vanaf oudejaarsavond 1972 werd de Melkweg een vaste locatie en inmiddels is het een van de bekendste poppodia van Nederland.

Vorige week zei Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), dat poppodia zoals de Melkweg vanwege de coronacrisis op omvallen staan. “Een groot deel van de Nederlandse poppodia is niet gebouwd op een 1,5-metersamenleving,” aldus Schans, die regelmatig contact heeft met prominente figuren uit de branche. “Zonder een steunpakket van KLM-achtige proporties wordt het dit najaar een slagveld.”