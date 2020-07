Melkweg 50 jaar

Melkweg 50 jaar: ‘Bier, chips en joints met de Stone Temple Pilots’

De Melkweg viert vrijdag haar 50-jarige bestaan. Het Parool verzamelt herinneringen van lezers aan het poppodium dat het toneel is geweest van talloze evenementen en feesten. Wat was jouw meest gedenkwaardige bezoek? Stuur je verhaal, eventueel met foto of video, naar nieuwsdienst@parool.nl.