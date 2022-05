Megaproductie De Toverberg van ITA stilgelegd: ‘Nog nooit meegemaakt’

Maarten Heijmans in De Toverberg. Beeld Dim Balsem

De première, try-outs en een paar voorstellingen zijn nog gespeeld, maar daarna moest de megaproductie met nepsneeuw, video en grote hijsconstructies worden stilgelegd, de laatste vier voorstellingen vorige week zijn niet gespeeld. Er was ‘ziekte in het technische team’, verklaart een woordvoerder van ITA. Net als de acteurs, repeteren de technici ook intensief mee, dus ze zijn niet makkelijk te vervangen.

“We hebben alles uit de kast getrokken, maar het was niet meer te doen,” aldus de woordvoerder. “Het is ongelofelijk vervelend, we hebben dit eigenlijk nog nooit meegemaakt. Een keer eerder, bij de voorstelling Flight 49, maar toen was het door ziekte van een acteur. En we hebben geen understudy’s, niet voor technici en niet voor acteurs.”

Dat de recensies van de ambitieuze productie tegenvielen, speelde geen rol, benadrukt de zegsman. “We hebben juist ook een aantal positieve artikelen gehad. Bovendien liep de voorstelling qua kaartverkoop heel goed.”

Edinburgh

De Toverberg, naar het beroemde boek van Thomas Mann, is overigens niet definitief van het toneel verdwenen. In augustus gaat ITA met de productie naar het gerenommeerde Edinburgh Festival, waar ook de recente voorstellingen Een klein leven en Weg met Eddy Bellegueule zullen spelen. Daarna komt de Mann-voorstelling in februari 2023 weer in Amsterdam.

De Toverberg werd gemaakt door ITA samen met het Antwerpse gezelschap FC Bergman, dat bekendstaat om grote producties met reusachtige decors en veel humor. Eerder maakte het onder meer The Sheep Song dat vorig jaar op het Holland Festival te zien was en de ‘monsterproductie’ JR, naar de roman van William Gaddis.