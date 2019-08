Megan Markle koos alleen vrouwen die iets te vertellen hebben

Beeld SIMON DAWSON/REUTERS

Misschien wel het opmerkelijkste aan het gasthoofdredacteurschap van Meghan Markle: Vogue heeft niet eens om hoeven zeuren of soebatten om haar zover te krijgen. Markle, sinds vorig jaar hertogin van Sussex maar opgegroeid als een (redelijk) normale Amerikaanse vrouw, bood zichzelf aan. ‘Het begon allemaal met een mailtje in de koele diepten van januari,’ begint hoofdredacteur Edward Enninful ietwat gezapig zijn openingstekst.

Markle mailde hem voor een afspraak, om te vragen of Vogue wat aandacht kon besteden aan Smart Works, de liefdadigheidsinstelling waar ze bij betrokken is. Na een kopje thee in Londen stuurde Markle (toen hoogzwanger van zoon Archie) nogmaals aan Enninful een berichtje, nu met een heel andere strekking.

‘Ik typte en wiste de vraag meerdere keren totdat ik de moed bij elkaar had geraapt om de vraag der vragen te stellen,’ schrijft ze in haar eigen redactioneel commentaar. ‘Edward… in plaats van dat ik een cover doe, sta je ervoor open om mij gasthoofdredacteur te laten worden van het septembernummer?’

Peperdure handtassen

Haar plan: dat nummer compleet wijden aan vrouwelijke gamechangers. Enninful vond het een pracht­idee gezien haar imago als activiste, en hij zou natuurlijk ook wel gek zijn als hij het aanbod had laten liggen. Markle is sinds haar huwelijk met prins Harry veruit de populairste royal van het Britse koningshuis, en een garantie voor gigantische verkoopcijfers.

Het septembernummer van Vogue met Markle als gasthoofdredacteur, nu in de schappen, blijft een modeblad. Het adviseert over de juiste glimmende blouse matcht bij een wat zakelijk pak of de perfecte lange broek te vinden. Er staan peperdure handtassen in en een Chanelriem van meer dan tweeduizend pond.

Verderop in het blad klinken de thema’s inclusiviteit en activisme steeds nadrukkelijker. Zo is er een essay waarin wordt betoogd dat de haat en nijd (denk aan de film The Devil ­wears Prada) uit de mode-industrie is verdwenen, en een prettig betoog over de onhaalbaarheid van het vrouwelijk schoonheidsideaal.

Genoeg celebrity’s

Markles naam en titel openen uiteraard deuren, dus er zijn genoeg celebrity’s te verwachten – en absoluut niet de minsten. Prins Harry praat met primatoloog Jane Goodall over klimaatverandering en racisme – een op zich interessant gesprek, maar met ook wel een groot ons-kent-onsgehalte. Markle deed zelf een interview met Michelle Obama, dat ook niet super uit de verf komt, want per e-mail afgenomen.

Verder mogen we niet zeuren, want ook deze Vogue blijft een heerlijk blad dat het gehalte van veel damesbladen overstijgt, qua geklets over make-up en het versieren van mannen.

Markle liet een mooie fotoreeks maken met de vijftien covermodellen (fotograaf Peter Lindbergh kreeg een heldere opdracht: ik wil sproeten zien!) en liet ze vertellen over de maatschappelijke issues waar ze zich voor inzetten. Supermodel Adwoa Aboah bijvoorbeeld, die zich inzet voor mensen met psychische problemen, en Laverne Cox, de eerste transvrouw die een Emmy-nominatie kreeg voor haar fenomenale rol in Netflixserie Orange is the new black.

Markle koos, kortom, alleen vrouwen die daadwerkelijk iets te vertellen hebben. Alleen dat al is een uitstekend idee.