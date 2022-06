Meezingen met grote namen tijdens het Frans Chanson Festival

'Er is opeens een revival van het Franse.' Beeld Claudia Otten

Hoe ontstond het idee voor een Frans Chanson Festival in Amsterdam?

“Ik maak al een langere tijd voorstellingen waarin het Franse chanson centraal staat. Het valt op dat het Franse chanson in Nederland een injectie heeft gekregen. Dit komt ook door de serie Chansons! van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps die super goed bekeken is. Dat gaf de aanleiding om het aan te durven een festival te organiseren en te kijken of daar animo voor is.”

Op welke manier merkt u dat er meer belangstelling is voor Franse chansons?

“Ik sta ineens veel meer in tijdschriften met wat ik doe. Maar ik zie dat het Franse sowieso leeft. Er is opeens een revival van het Franse. Niet alleen het chanson, maar ook het land zelf, het eten. Door corona zoeken mensen het dichter bij huis in plaats van dat ze naar Verweggistan op vakantie gaan. Ze denken ‘Frankrijk is toch ook wel een prachtig land’ en zo herontdekken ze ook de muziek.”

In hoeverre verschilt het festival van wat u zelf tot nu toe als zangeres hebt gedaan?

“Wat we de eerste dag op het festival gaan doen hebben we nog nooit eerder gedaan. Dit is Le Cinéma Rouge Chante. Mensen zingen mee met de mooiste chansons onder onze leiding. Pianist Maurits Fondse speelt en ik zing ze een keer voor. Vervolgens gaan we de chansons instuderen met het publiek. Dit is een beetje hip op dit moment. Je ziet tegenwoordig veel inloopkoren. Het is heel leuk om dat een keer met het Franse repertoire te proberen. Ik leid zelf twee Franse chansonkoren, dus ik heb wel ervaring met het lesgeven en dirigeren.”

Is deze avond bedoeld voor mensen die nog nooit een chanson hebben gezongen of voor ervaren zangers?

“Allebei. Personen die nog nooit chansons hebben gezongen kunnen makkelijk instappen. We gaan teksten samen instuderen. Maar er komen ook mensen die al langer zingen. Ik praat met de mensen die komen en die vinden het leuk dat het in een theater is met een echte pianist en dat je na afloop ook zelf een concertje doet.”

Wat is er opvallend aan de programmering en de artiesten?

“Deze keer heb ik Philippe Elan gevraagd. Ik heb veel bewondering voor hem. Hij is een van de mensen is die het Franse chanson in Nederland op de kaart heeft gezet. Hij is een echte Fransman en won de Concours de la Chanson en meerdere Edisons. Tegenwoordig woont hij om de hoek van het theater, dus hij heeft hier ook feeling mee. Zondag vormt hij een gelegenheidsduo met Gregor Bak, presentator en een heel goede pianist. Ik heb ze nog nooit samen gezien, dus dat is voor mij ook spannend.”

Frans Chanson Festival, 1 t/m 3 juli, Theater De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7