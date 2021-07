Meesterzet: Francis van Broekhuizen als Moeder Overste in The Sound of Music

Scène van de nieuwste versie van The Sound of Music. Beeld Roy Beusker

De nonnen van het Oostenrijkse klooster staan keurig in het gelid en zingen goddelijk. Vanuit het duister worden de bruiden van Christus een voor een weggeschoven door Duitse geüniformeerde marcheerders. De aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland in 1938, waarbij vrijwel geen schot is gelost, is een feit.

Het is geen groots spektakel, maar choreograaf Stanley Burleson heeft van die scène een prachtige, onheilspellende dans des doods gemaakt. Het is een van de twee absolute hoogtepunten uit de zoveelste versie van de musical The Sound of Music.

Het tweede moment om echt te onthouden is de bloedstollende versie van Bergen of Dalen (Climb ev’ry mountain) door Francis van Broekhuizen als Moeder Overste. De operazangeres, die zich inmiddels door talloze tv-optredens tot BN’er heeft opgewerkt, heeft de Engelse versie van dat nummer al jaren op haar repertoire staan.



Toen ze hoorde dat The Sound of Music weer eens zou worden uitgebracht stuurde ze een bandje naar producent Stage met de vraag of men aan haar wilde denken als de gecaste Moeder Overste misschien eens zou uitvallen.

Meesterzet

Albert Verlinde, die toen nog aan het hoofd van Stage stond, was zo onder de indruk, dat Van Broekhuizen zonder auditie de rol kreeg. En dat is een meesterzet geweest, want vanaf de religieuze openingshymne van The Sound of Music is Van Broekhuizen de ster van de avond. Ook als zij moederlijk tegen de fladdernovice Maria zegt dat ze toch maar beter voor het liefdesleven buiten het klooster kan kiezen.

De musical (net als de film met Julie Andrews) is losjes gebaseerd op de biografie van Maria Von Trapp die met haar hele zingende gezin vanuit Oostenrijk in Amerika terecht is gekomen. Het meesterwerk van Rodgers & Hammerstein uit 1959, rust op drie pijlers: de zoete liefdesgeschiedenis van de stugge kapitein Von Trapp en Maria, de gouvernante die te wild is voor een leven in het klooster; de aandoenlijke zeven kinderen van Von Trapp die smelten in de handen van hun nieuwe kindermeisje en ook nog lief kunnen zingen; het onheil door de aansluiting van Oostenrijk bij het nazistische Duitsland.

Knikker uit de flipperkast

In het liefdeskoppel Von Trapp en Maria wringt het dit keer behoorlijk. Nandi van Beurden maakt haar uitverkiezing door haar optreden in de tv-casting-serie Op zoek naar Maria helemaal waar. Ze is lief, ze is hartelijk, ze maakt van de verstarde kinderen een leuk, speels en muzikaal gezelschap en ze staat haar mannetje tegenover de schijnbaar ongevoelige, decennia oudere weduwnaar Von Trapp. Als novice is zij een spring in het veld, maar regisseur Carline Brouwer heeft haar in die beginperiode wel iets te veel een knikker uit de flipperkast gemaakt. Verder is het een genot om naar haar te kijken en te luisteren.

Maar het is volstrekt onbegrijpelijk waarom zij valt voor Stefan Rokebrand als Kapitein Von Trapp. Die heeft weliswaar een stoere tekst als principiële anti- Duitser – Allard Blom hoefde niet veel te veranderen aan zijn sterke Eftelingvertaling uit 2008 – maar in zijn spel komt Stokebrand over als een saai burgermannetje. Als we nog even denken aan Ernst Daniël Smid in die rol in een ver verleden, dan is het nu wel heel erg slappe thee.

Het videodecor met edelkitschbeelden, die zo uit het archief van de Oostenrijkse VVV geplukt kunnen zijn, wordt aangevuld met realistisch-smaakvolle interieurstukken. Allemaal in dienst van het zoete sfeertje van de musical, dat ondanks de verstoringen door het Duitse leger, blijft overheersen en soms wat verstikkend is. Maar voor The Sound of Music zal waarschijnlijk tot het einde der tijden wel publiek naar het theater gaan.