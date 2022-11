Meesterwerk van ‘Rembrandt van de meubelkunst’ Herman Doomer in Rijksmuseum

Het Rijksmuseum toont de nieuwe aanwinst van Doomer gesloten, zoals het meubelstuk bedoeld is gezien te worden. Beeld Rijksmuseum

De Rembrandt van de meubelkunst: het is volgens meubelconservator van het Rijksmuseum Reinier Baarsen een gewaagde kreet, maar hij durft met zekerheid te zeggen dat Herman Doomer tot de getalenteerdste kunstenaars van de 17de eeuw behoorde. Doomer wordt vooral geroemd om zijn kasten: waar men ze nu gebruikt als opbergmeubels, werden ze vroeger gekocht als kunst om mee te pronken. Baarsen: “Je betaalde in die tijd veel meer voor een Doomerkast dan voor een schilderij van Rembrandt.”

Bekend is dat ook Rembrandt Doomer hoog had zitten; hij schilderde meerdere portretten van hem en zijn vrouw Baertje Martens. Baarsen, in het restauratieatelier van het Rijksmuseum, een paar dagen voordat een nieuwe kast van Doomer naar het museum wordt verplaatst: “Rembrandt zag Doomer waarschijnlijk als iemand van zijn niveau, maar dan in een ander ambacht. Er waren in Rembrandts ogen weinig schilders die hem konden evenaren, maar hij had wel respect voor kunstenaars met andere specialiteiten.”

Vanaf vrijdag wordt Doomers pronkkast uit 1632 als nieuwe aanwinst in de Eregalerij tentoongesteld, samen met een andere kast van hem uit circa 1640, die eerder te zien was in een zaal met vroege Rembrandts.

Spelen met beweging

Door de twee kasten naast elkaar te zetten wordt de ontwikkeling van Doomer als kunstenaar zichtbaar. “Eigenlijk werkte hij met de eerste kast naar de stijl van de tweede kast toe,” legt Baarsen uit. Het onderste gedeelte van het werk uit 1632 is hoekig en traditioneel, bijna statisch ten opzichte van het bovenste gedeelte. Hier speelt Doomer met beweging door het gebruik van waaiervormen en gedraaide zuilen. De versieringen van parelmoeren bloemen en slingers steken af tegen de donkere, ebbenhouten achtergrond.

De stijl van dit bovenste gedeelte is in de latere Doomerkast volledig doorgevoerd. De geslingerde pilaren bereiken hier de bodem van het meubel en ook de onderste kastdeurtjes hebben gewaaierde lijsten. Net als zijn eerste werk is de kast gemaakt van donker ebbenhout met versieringen van parelmoer in verschillende bloemvormen. Dit kabinet staat op de achtergrond van verschillende schilderijen en wordt genoemd in meerdere historische geschriften. Over de nieuwe aanwinst was daarentegen nog niets bekend, maar die is volgens Baarsen minstens zo uniek. “Dit is vermoedelijk zijn eerste meesterwerk en het enige werk dat is gedateerd.”

Met de nieuwe aanwinst kan worden uitgelicht hoe Doomer zijn unieke stijl heeft verworven. De speelse, barokke vormen waarmee hij in de kast van 1632 oefent, waren innovatief voor zijn tijd. “Zoiets was nog nooit gemaakt.” Voor het maken van de gewaaierde lijsten bedacht hij nieuwe technieken. Ook werd er toen nauwelijks met ebbenhout gewerkt: het was een kostbare, exotische houtsoort waarvoor een apart gilde moest worden aangemaakt.

Geheimen van de kast

Het Rijksmuseum kiest ervoor om de kast gesloten te tonen, zoals het meubelstuk bedoeld is gezien te worden. “Wat zich aan de binnenkant afspeelde, was exclusieve kennis van de eigenaar. Alleen heel speciale mensen werden verwend met de geheimen van de kast.”

De kast zit namelijk vol verrassingen. Om de onderste deurtjes te ontgrendelen en bij het sleutelgat te komen, moet eerst een latje iets naar links worden geschoven. Dan komen er parelmoeren versieringen van een bloem met een vlinder en een patroon van verschillende kleuren en typen hout tevoorschijn.

Ook achter de halfronde waaier in het bovenste gedeelte van de kast zit een sleutelgat verscholen. De bovenste deurtjes hebben eenzelfde parelmoeren bloem en vlinder aan de binnenkant. Achter de middelste klep zit een nisje met spiegelwanden en goudkleurige pilaren verborgen. Krulachtige versieringen verhullen smalle lades, die soms zelfs een verborgen compartiment hebben.

Beschadigd parelmoer

De peperdure kast heeft decennia in de woonkamer van een rijtjeshuis in Zoetermeer gestaan. De voormalige eigenares had het meubel van haar vader geërfd en gebruikte het om haar vazen op te zetten. Het Rijksmuseum nam de kast over in matige conditie; veel hout zat los en het parelmoer was beschadigd. Meubelrestaurator van het Rijksmuseum Iskander Breebaart is tweeënhalf jaar bezig geweest om het kabinet van onder tot boven op te knappen.

De eerdere eigenaren hadden bijvoorbeeld knoopjes op plekken van ontbrekend parelmoer geplakt. Breebaart vulde deze plekken in met nieuw parelmoer dat iets lichter van kleur is, zodat oplettende kijkers nog steeds het originele materiaal van het nieuwe kunnen onderscheiden. Waar nodig is het ebbenhouten fineer opnieuw opgeplakt.

Baarsen is trots dat hij de kasten samen in Amsterdam kan tonen: “Ze zijn gemaakt in een tijd waarin Amsterdam floreerde en mee wilde doen als wereldstad. Deze meubelstukken, zo vernieuwend voor hun tijd, zijn daar een extra uiting van. Door het tentoonstellen van de meesterwerken in de stad waar ze zijn gebouwd, krijgen ze nog meer betekenis.”

De beide Doomerkasten zijn tot 15 maart te zien in de Eregalerij. Elke eerste donderdag van de maand geven meubelrestauratoren uitleg over de restauratie en tonen ze de binnenkant.