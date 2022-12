Meesterpianist Thomas Beijer: ‘Begin twintig ontwikkelde ik podiumangst’

Thomas Beijer: 'Ik heb om een of andere reden de behoefte mensen aan het lachen te maken' Beeld Hilde Harshagen

Wie bij Thomas Beijer het toilet bezoekt, treft daar op het randje boven de doorspoelknop De Nederlandse Muziekprijs aan. Waarom de hoogste staatsonderscheiding voor klassieke musici daar staat en niet prominent in de woonkamer, wil Beijer liever niet in de krant. Maar het heeft iets te maken met het ontwerp, rommelige lijmresten en de keuze voor een plexiglas voetje. “Een vriend van mij is bevriend met Emma Thompson, die heeft haar Oscars ook op de plee staan,” lacht hij.

Bij Beijer, veelvuldig rommelend met zijn vaper en constant schuivend met een koffiekopje, is geen arrogantie of groot ego te bespeuren, terwijl hij genoeg heeft om over op te scheppen: hij is niet alleen een gelauwerd pianist die deze maand zijn debuut maakte in de Grote Pianisten-serie van het Concertgebouw, maar ook componist, romanschrijver, illustrator, en tekenfilmmaker – onder de naam Potatic Cinema maakt hij tragikomische filmpjes met aardappels in de hoofdrol.

Je vraagt je af wat hij níet kan. “Voetballen,” zegt hij zonder een seconde twijfel. Hij heeft het wel geprobeerd, vertelt hij, toen hij een jaar of twaalf was. “Ik merkte dat mijn teamgenoten niet alleen zorgden dat de tegenstander de bal niet kreeg, maar ook dat ík ’m niet aanraakte.” Lacht hard. “Nee ik overdrijf. Een beetje. Maar voor sport heb ik echt geen talent. Vooral voor teamsport niet. Ik wil gewoon zelf dingen doen.”

Waarom tekent u eigenlijk aardappels?

“Het leek me grappig om infantiele figuren in complexe decors te zetten. In een van de allereerste tekeningen zie je een kasteelinterieur, met overal trappen en kandelaars. En dan loopt daar ineens een domme aardappel de trap af. Dat contrast vind ik grappig. Daarbij is het wonderlijk hoeveel emoties je kunt maken in zo’n stom figuurtje met alleen twee stipjes en een mond. En dan speel ik nog vals met hun drie haren, die versterken wat ze voelen.”



“Ik heb om een of andere reden de behoefte mensen aan het lachen te maken. Dat gaat met pianospelen wat moeilijker, maar met schrijven en met slapstickfilmpjes over aardappels kan dat wel. Ik gebruik die verschillende kunstvormen om verschillende dingen teweeg te brengen bij mensen. Al denk ik niet bewust: ik wil dít effect bij het publiek bereiken. Ik doe het vooral omdat ik het allemaal heel leuk vind om te doen.”

Wat geeft het u?

“Ik denk dat het te maken heeft met verdwijnen. Ik heb altijd al van fantasiewerelden gehouden: ik wilde marinebioloog worden toen ik zes, zeven jaar was, omdat ik een fascinatie had voor de onderwaterwereld. Dat is een totaal andere realiteit waarin je kan verdwijnen. In de muziek kan dat ook, dat is bijna een soort parallel universum. En met tekenen is dat net zo, dan kan ik die hele wereld zelf maken. Al is het niet zo dat ik de werkelijkheid wil ontvluchten. Het is eerder... eigenlijk is het scheppingsdrang.”

Hoe is het als de inspiratie niet komt?

“Ik wantrouw dat woord ‘inspiratie’ een beetje. Het is een soort romantisch idee, om op een goddelijke ingeving te wachten. Als ik geen zin heb en er moet toch iets af, dan ga ik gewoon aan het werk en van het een komt het ander. Dan komen er ideeën, of het nou noten zijn of woorden.”

“Het is nooit dat ik helemaal niets meer... Of nou, dat had ik wel toen ik begin twintig was. Toen ontwikkelde ik podiumangst. Klassieke musici worden opgevoed met het idee dat je een medium bent: je geeft de bedoeling van de componist door en je moet jezelf wegcijferen. Daar ging ik een beetje te ver in. Op een gegeven moment durfde ik geen noot meer te spelen. Ik heb nooit een concert hoeven afzeggen, maar ik ging heel angstig en met tegenzin het podium op. Het respect voor een sonate van Beethoven was bij mij zó groot. Ik werd er bang van, ik dacht: ik kan dit alleen maar bezoedelen. Ik was bang dat ik door de mand zou vallen, dat mensen zouden zeggen: hij kan het niet. Omdat ik dat zelf ook vond. Ik was veel te hard voor mezelf.”

Hoe bent u daar uitgekomen?

“Dat is een lang proces geweest, er was geen blikseminslag waardoor ik het ineens inzag. Maar langzaam realiseerde ik me dat het spel altijd een wisselwerking is tussen de componist en de uitvoerder. Ik heb veel gehad aan Jorge Luis Prats, een Cubaanse pianist bij wie ik lessen heb gevolgd. Hij zei: ‘Je speelt zoals je bent. Dat kan je maar beter omarmen.’ Als ik dat nu zeg, klinkt dat als een open deur. Maar toch heb ik dat door de jaren heen moeten leren. Het is ook een soort zelfverzekerdheid die ik moest zien te veroveren. Dat past ook bij de leeftijd, in die jaren ben je jezelf aan het uitvinden. Maar het zit ook in mij.”

“Wat ook niet hielp, is het snobisme dat vaak voorkomt in de kunstwereld. Zo kwam er in die tijd een man naar mij toe nadat ik Brahms had gespeeld. Hij zei: ‘Mooi gespeeld, maar voor Brahms moet je nog wel rijpen.’ Ik was toen 25 en antwoordde: ‘Brahms was achttien toen hij dit stuk schreef.’ Maar dat wist die man natuurlijk niet, hij zei maar wat! Er zijn echt honderd miljoen mensen in de muziekwereld die zo zijn. Dat is vermoeiend, en ik ben er nog steeds gevoelig voor, maar ik leer er wel mee omgaan.”