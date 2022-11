Meestergitarist Tommy Emmanuel: ‘Alles gaat bij mij op gevoel’

Beeld ALYSSE GAFKJEN

In een drukke Europese tournee heeft Tommy Emmanuel (67) eindelijk een vrije dag. Hij brengt hem door in een niet erg vrolijk stemmend hotel in de buurt van Schiphol. Als hij de lobby komt binnengewandeld ziet hij er bijna naakt uit, zo zonder gitaar.

“Ik had hem op mijn kamer net nog in mijn handen, hoor,” zegt hij bijna verontschuldigend. “Ik heb uitgebreid zitten spelen. Ik heb zelfs een nieuw nummer geschreven.”

Al zes decennia is er in Emmanuels leven vrijwel geen dag voorbijgegaan waarop hij niet gitaar speelde. “Mijn eerste gitaar kreeg ik van mijn moeder. Mijn vader kon nog niet eens met zijn voet de maat mee tikken, maar zij was heel muzikaal. Ze zong en speelde lapsteelgitaar. Voor mij kocht ze op mijn vierde een driekwart gitaar, zodat ik haar kon begeleiden.”

Twee jaar later, zes jaar oud dus nog maar, begon Tommy Emmanuel met twee broers al professioneel op te treden. “Het was het begin van de jaren zestig en we speelden de instrumentale gitaarhits van die tijd. The Shadows, surfmuziek, dat werk. Ik was de ritmegitarist en probeerde zo goed mogelijk na te doen wat ik hoorde op platen. Wist ik veel dat die groepen een bassist hadden. Als ritmegitarist pakte ik de baslijn er gewoon bij.”

Fingerpicker

Het was het begin van de stijl waar hij nu als akoestisch gitarist zo beroemd en geliefd om is. Hoor hem spelen en je zou soms zweren meerdere gitaristen tegelijk te horen. Als fingerpicker is hij een waar virtuoos, maar zijn muziek is altijd toegankelijk. “Sluit niemand buiten, zeg ik altijd. Wat ik ook doe, ik hou altijd de groove gaande, zodat iedereen het kan blijven volgen.”

Bewerkingen van songs van anderen wisselt Emmanuel, een tot Amerikaan genaturaliseerde Australiër, tijdens optredens en op zijn platen af met eigen werk. “Eigen songs zijn belangrijk. Er zijn een miljoen gitaristen die beter spelen dan ik. Met eigen werk kan ik me onderscheiden.”

Wacht even, er zijn een miljoen gitaristen beter dan hij?

“Zeker weten,” zegt hij.

Opmerkelijk, want er zijn nogal wat mensen die Tommy Emmanuel de beste akoestische gitarist van de wereld vinden.

Met een glimlach op het gezicht: “What the hell do they know?”

Basisakkoorden

Hij vertelt dat hij onlangs in Nashville voor publiek werd geïnterviewd door collega Steve Vai, ook zo’n virtuoos, maar dan op de elektrische gitaar. “Na afloop mochten mensen in de zaal vragen stellen. Iemand wilde weten hoe ik improviseer: wanneer laat u de theorie los en neemt uw gevoel het over?”

Emmanuel moet lachen bij de herinnering. “Ik weet echt helemaal niets van muziektheorie, ik kan niet eens noten lezen – ik begrijp het principe, maar kan voor mezelf niet de connectie maken tussen zo’n zwarte stip en een geluid uit mijn gitaar. Alles gaat bij mij op gevoel. Mijn moeder heeft me ooit de basisakkoorden bijgebracht en me uitgelegd wat in een song het verschil is tussen een couplet en een refrein, verder heb ik alles zo’n beetje zelf uitgevogeld. Steve viel bijna van zijn stoel toen hij het hoorde.”

Als hij zelf niet speelt, luistert hij dan veel naar andere gitaristen? “Ik heel veel geluisterd naar Chet Atkins, mijn grote held. Weet je waar ik net op mijn kamer naar heb zitten luisteren? Opnames van Michael Jackson en Louis Armstrong, waarbij hun zang was geïsoleerd van de muziek. Heel fascinerend. Ik werd er rustig van. Naar harde muziek luister ik nooit. Ik moet zuinig zijn op mijn oren.”

Het viel tijdens het gesprek al een paar keer op hoe Tommy Emmanuel bij een vraag één oor richting de interviewer draaide. “Ik ben slechthorend, mijn hele leven eigenlijk al. Ik ben geboren met een gehoorafwijking als gevolg van gele koorts.”

Heeft die handicap hem als gitarist nooit in de weg gezeten? “Tot nu toe niet. Maar mocht ik echt gehoorproblemen krijgen, dan ga ik wel vissen of zo.”

Tommy Emmanuel, Carré, vrijdag 18 november