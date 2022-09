Meeslepend en aangrijpend boek met alle vertrouwde Ruta Sepetys-ingrediënten

Ruta Sepetys. Beeld J. Michael Smith

Was het in de film een Oost-Duitse Stasi-agent die een theaterschrijver moet schaduwen, in Ik moet je verraden bespioneert de Roemeense scholier Christian Florescu een Amerikaanse diplomatenfamilie in ruil voor medicijnen voor zijn zieke opa.

Het is 1989. Het wrede communistische regime van de Ceaușescu’s – ‘Geliefde Leider en Heldin Moeder’ – loopt op z’n laatste benen. Maar de murw gebeukte Roemeense bevolking durft amper te hopen dat de democratische wind die door Oost-Europa waait ook hen zal bevrijden van armoede en onderdrukking. Polen, Hongarije, Oost-Duitsland – overal verloopt de machtsovername zonder geweld. ‘Maar Roemenië bleef over, de laatste plooi van het IJzeren Gordijn.’

Eigen verontwaardiging

De Amerikaanse Sepetys maakte wereldwijd naam met historische youngadultromans waarin ze heftige periodes uitlicht in pakkende verhalen. Vorig jaar werd Stilte heeft een eigen stem uitgeroepen tot beste vertaalde jongerenboek van het jaar. Dat verhaal, dat zich afspeelt tijdens de Spaanse Burgeroorlog, heeft een ijzersterke uitsmijter waarin historie en fictie meesterlijk samenkomen.

Zo’n verrassende plot heeft dit nieuwe boek niet. Uit de verantwoording blijkt dat de auteur lang met het verhaal is bezig geweest en af en toe lijkt ze zichzelf te hebben verloren in haar eigen verontwaardiging over de gruwel van haar onderwerp. Dat neemt niet weg dat Ik moet je verraden weer een meeslepend en aangrijpend boek is met alle vertrouwde Sepetysingrediënten: een intense liefde, zwaarmoedig tienergepieker, fysieke ontberingen en een sterke drang om de geschiedenis ten goede te keren.

Knap beschrijft Sepetys het verstikkende klimaat in Boekarest met geheime agenten op elk balkon – zelfs binnen families broeit het wantrouwen. Mooi is ook hoe ze de 17-jarige Christian bijna ten onder laat gaan aan de bravoure van de jeugd: ‘In die tijd vond ik mezelf zo slim. Ik had niet door dat ik intelligentie verwarde met arrogantie.’ Dat ze haar personage daarna wel erg gemakkelijk laat ontsnappen aan zijn folteraars doet niets af aan de prestatie dat ze opnieuw een zwarte episode uit de recente geschiedenis inzichtelijk en invoelbaar heeft gemaakt voor jongeren. De sterke vertaling is van Aleid van Eekelen-Benders.