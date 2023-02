Meent Lil Kleine wat hij rapt, of is het dichterlijke vrijheid?

Mogen we het nieuwe nummer van Lil Kleine beschouwen als zijn commentaar op de mishandelings- en voogdijzaak tussen hem en zijn ex Jaimie Vaes? Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Het was, al met al, toch een goede week voor de literatuur, vond schrijfster Heleen van Royen. Want door de rel rond Pim Lammers, die zich terugtrok als schrijver van het Kinderboekengedicht nadat er een hetze tegen hem was uitgebroken, stonden boeken weer ‘op de kaart.’ ‘Ik wil Monique Smit en Kim Feenstra bedanken, door hen is de Kinderboekenweek weer hot.’

Hoewel dat een ietwat ongelukkige woordkeus was van La Van Royen, had ze een punt: er viel niet te ontkomen aan de kwestie. In een notendop: Lammers schreef in 2016 een kort literair verhaal over een relatie tussen een volwassen man en een kind. Nadat bekend was geworden dat hij het Kinderboekenweekgedicht van dit jaar zou schrijven ontstond er een gelegenheidscoalitie van oerconservatieve christelijke clubjes, Forum voor Democratie-types en BN’ers (onder wie Smit en Feenstra) die hier schande van spraken, omdat Lammers pedofilie zou verheerlijken. Dat leidde, helaas weinig verbazingwekkend, tot doodsbedreigingen, waarna Lammers zich terugtrok.

En dus moest de afgelopen week uitentreuren in jip-en-janneketaal worden uitgelegd dat er een verschil bestaat tussen wat een schrijver schrijft en wat een schrijver zelf vindt. Dat een auteur personages kan verzinnen die verschrikkelijke dingen zeggen of doen, zonder dat hij het daar noodzakelijkerwijs mee eens is.

Thierry Baudet

Dat geldt dus ook voor Thierry Baudet, die 10 jaar geleden een roman schreef waarin de hoofdpersoon er niet de meest vrouwvriendelijke opinies op nahoudt. Nadien werd dat Baudet vaak voor de voeten geworpen, als het ultieme bewijs voor zijn dubieuze denkbeelden. Vreemd, aangezien Baudet het niet moeilijk maakt om daar ontelbaar veel voorbeelden voor aan te dragen die wel hout snijden. Maar uitgerekend dit dus niet.

Lil Kleine

Als we die lijn consequent doortrekken, en laten we dat nou eens eventjes doen, mogen we het nieuwe nummer van Lil Kleine eigenlijk ook niet beschouwen als zijn commentaar op de mishandelings- en voogdijzaak tussen hem en zijn ex Jaimie Vaes. In ‘herinnering’ rapt hij onder meer: ‘Nu wil je dreigen met, je mag je zoon niet zien / maar je hebt hem ermee, en bovendien / heb ik nog zoveel shit op jou, maar die dingen laat ik ook niet zien.’ Dichterlijke vrijheid? Hyperbool? Metafoor? Hiphopbravado? Of is dit de letterlijke weergave van de gevoelens van een gekrenkte man met weinig zelfinzicht?

Wat het lastig maakt om de rapper Lil Kleine en de vrouwenmepper en vader Jorik Scholten los van elkaar te zien is dat hij deze week op Instagram schreef dat dit nummer ‘zijn kant van het verhaal’ is. ‘Dit komt uit mijn hart en moest er een keer uit.’ Maar dat Instagramaccount is onder de naam Lil Kleine, dus maken zijn posts dan niet ook deel uit van het universum dat hij als artiest creëert? Waar eindigt fictie en begint de werkelijkheid? Genoeg stof om over na te denken, met dank aan Monique Smit en Kim Feenstra.