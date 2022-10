Mediastorm: zelden zag Lips een krankzinniger gesprek

'Mediastorm' van omroep Human is weer terug.

Terwijl Lips zaterdagavond in de nieuws- en praatprogramma’s verzeild was geraakt in de perfecte mediastorm rond de smadelijke aftocht van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, zag hij dat Mediastorm van omroep Human terug is. Mooi, dacht hij. Prachtig onderwerp. Het ‘lek’, waarin Arib pootje werd gelicht door het presidium van de Tweede Kamer, waarna de hoofdrolspelers elkaar via de media publiekelijk afbrandden.

Maar al wat hij kreeg te zien, geen Arib. Wel een opgewonden uiteenzetting over het gebruik van de woorden radicaalrechts, extreemrechts, nationalistisch rechts, centrumrechts, ultrarechts en pittig rechts. Hoe moesten we de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni eigenlijk noemen? Een fascist? Lips moest er een beetje van zuchten, niet wetende dat het ergste nog moest komen.

Aan een tafeltje zaten drie journalisten. Onderwerp van gesprek: de nieuwe transgenderwet. Hoe werd het een slepende kwestie en welke rol speelden de media daarin? “Hoe meer aandacht, hoe meer verwarring en discussie, ook in de Kamer” bracht NRC-verslaggever Menno Sedee te berde. Precies, dacht Lips. Ligt daar geen schone taak weggelegd voor de media? Maar daar had hij zich blijkbaar in vergist.

“De vertroebeling van de discussie over deze wet heeft er toe geleid dat ook in de Kamer partijen aan het draaien geslagen zijn, zei Valentijn de Hingh van De Correspondent.

Sedee: “Opiniestukken zijn uitermate ongeschikt voor zo’n onderwerp.” En: “De media zijn geneigd om tegenover een voorstander ook een tegenstander te zetten.”

Presentator Roos Abelman tegen chef opinie Monic Slingerland van Trouw: “Wat je ziet Monic ook, is dat tegenstanders van de wetswijziging in de Tweede Kamer de argumenten overnemen die in die opiniestukken in Trouw voorbij komen. Voel jij je daar verantwoordelijk voor? Ben je je wel bewust van de impact?”

Zelden zag Lips in een mediaprogramma een krankzinniger gesprek: journalisten die klagen dat Kamerleden de krant lezen.

