Mediamaker Marije Knevel: ‘Ik heb een ontzettende hekel aan clickbait’

Marije Knevel: ‘Het heeft wel even geduurd voor ik doorhad dat het oké is om te zijn wie je bent.’ Beeld Milan Gies

Haar energie is al voelbaar zodra ze één voet binnen de deur van het ontbijttentje heeft gezet. Een luid uitgeroepen ‘hallo’ volgt, en twee uitgespreide armen voor een knuffel. Marije Knevel is niet van de stille binnenkomst. “Ik weet het, ik ben veel te veel, altijd al geweest, daar ben ik me bewuster van geworden en ik probeer het te doseren.”

Het is zondagochtend negen uur, ze is met gouden laarzen tot aan het dijbeen door de regen komen fietsen, heeft tijdens het op slot zetten een voorbijgangster gecomplimenteerd met haar schoenen en stapt straks op de trein naar Arnhem voor een ‘vier-het-leven champagnelunch’ met een vriendin.

Sinds september is Marije Knevel adjunct-hoofdredacteur van Linda online, waar ze met de hoofdredacteur een team van dertig man aanstuurt, en heeft ze een eigen socialemedia-/mode-/empowerment­rubriek in het vrouwenpraatprogramma Ladies Night van Net5.

Op haar eerste werkdag stond ze in Naarden om 07.30 uur voor een gesloten deur. “Iets te fanatiek, hij ging pas om 08.15 uur open. Ik ben gewend om altijd maar door te rammen, dat kan bij Linda. ook, maar tv heeft toch een ander tempo. Inmiddels is er ingevoerd dat online om zeven uur ’s ochtends begint en we hebben eindredactie op al onze online artikelen. Dat is echt chic de friemel.”

U bent pas 32, maar hebt al voor twintig tv-programma’s gewerkt.

“In het eerste jaar van de opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool in Ede – ik was zeventien – liep ik al stage bij DWDD. Als ik mezelf daar nu zou zien binnenkomen, zou ik mezelf achter het behang plakken, te eager. Ik liep bijvoorbeeld met De Jakhalzen mee en als dan iemand T-shirts opstuurde voor die mannen die op míjn naam op de redactie binnenkwamen, dacht ik: pech voor jullie. Heel erg.”

Altijd al zo’n wijsneus geweest?

“Ik vrees van wel. Op mijn achtste stond ik al bij de lokale supermarkt in Bussum mensen te interviewen met een cassetterecorder. Ik maakte radiouitzendingen en hoorspelen, onder meer over de ondergang van de Titanic. Om het echt te laten lijken, wapperde ik tijdens de voice-over in onze tuin met mijn handen in de vijver.”

Dat journalistieke gevoel heeft u niet van een vreemde. U bent de dochter van EO-­presentator Andries Knevel. Dat verbaast iedereen.

“Ja, dan zegt iemand: ‘je raadt nóóit van wie zíj de dochter is’. Dan komt het hoge woord eruit en wordt er gelachen. Mensen verwachten blijkbaar een gereformeerd meisje in een lange rok – zonder dat ik iemand hiermee wil kwetsen – maar ze hebben zo’n verkeerd beeld van mijn vader. Hij heeft minstens zoveel energie als ik en die ‘gekte’, die mensen mij vaak toedichten, heb ik juist van hem. Als ik vroeger als kind ergens met hem iets ging eten en hij zag een piano sprong hij er spontaan achter, terwijl ik smeekte: papa, please doe het niet.”

“Als kind moesten mijn twee oudere broers en ik op zondag wel twee keer per dag mee naar de kerk, maar we zijn later enorm vrijgelaten in ons geloof, we mochten onze eigen weg gaan.”

Özcan Akyol roemde bij Pauw uw tv-charisma, Johan Derksen had het over een flamboyante verschijning.

“Ik heb er de halve nacht niet van geslapen, zo ontzettend aardig. Dit is wie ik ben. Met haren die van vlammend rood via oranje in geel overlopen. Balayage en ook nog eens dipdye, negen uur in de kappersstoel gezeten. Het resultaat voelde bevrijdend en ik krijg er overwegend leuke reacties op. Sterker, ik heb foto’s gekregen van vijftien vrouwen die me hebben nagedaan.”

“Overigens volg ik de mode voor mezelf niet op de voet. Ik weet precies welke trends er gaande zijn, maar ik trek liever aan wat ik zelf leuk vind. Vandaag dus een paar hysterische gouden laarzen gecombineerd met een gemaksoutfit. Die laarzen camoufleren hoe gaar ik ben.”

Heerlijk on-Hollands uitbundig zou ik u typeren.

“Zéker. Ik kijk reikhalzend uit naar feestjes waarvoor ik volle bak in de steigers kan. Laatst had ik voor een kerstfeest in Studio 21 uitgepakt met een jurk met ‘Angelina Jolie-split’ en diep decolleté. Borsten, naar goed gebruik van Kim Kardashian, decent weggeplakt met ducttape – een píjn om het eraf te trekken – maar ik bleek volledig overdressed. Niet dat de rest z’n best niet had gedaan, maar ik draai de volumeknop nu eenmaal altijd twee tandjes hoger.”

Dat klinkt heel zelfverzekerd.

“Dat is maar schijn. Ik werk in een wereld waarin je onzeker kan worden van alle glitter en glamour om je heen. Mooie kleren, feestjes, even naar een concert en na afloop borrelen tussen de artiesten. Het heeft wel even geduurd voor ik mijn plekje daarin had gevonden en doorhad dat het ook oké is om te zijn wie je bent.”

Heeft het daarom zo lang geduurd eer u op de buis kwam? U deed eerder auditie voor 6Inside, maar niemand dacht: die vrouw moet op tv. Of was u onmisbaar achter de schermen?

“Het was een bewuste keuze, omdat ik bang was dat mensen zouden denken: o, daar heb je weer zo’n moppie dat met d’r kop op tv wil. Laat ik eerst eens een goede redacteur worden, dacht ik, dan heb ik een stevige basis en kan ik van daaruit doorgroeien. Dat heeft inderdaad lang geduurd, want ik ben zo goed in mijn werk – dat durf ik nu best te stellen – dat ik bij problemen vaak wordt ingezet om dingen te fixen. Ze konden me niet missen op andere plekken.”

Wat heeft u zoal gedaan?

“Wat níet! Moest er voor een programma een olifant komen, dan regelde ik die. Ik heb ooit voor een quiz allerlei soorten poep verzameld, had ik met Artis geregeld. Voor een Nickelo­deonprogramma deed ik én productie én redactie. Een meisje wilde dolgraag een dag stewardess zijn, geen vliegmaatschappij wilde meewerken, uiteindelijk heb ik een privéjet geregeld. Gratis.”

“Voor Nikkie Plessen heb ik op een bedrijventerrein studio’s van 500 m2 ingericht – er lag nog geen fucking internetkabel, die heb ik moeten laten graven – na een half jaar had haar YouTubekanaal al 100.000 abonnees. Maar mijn absolute hoogtepunt: in Disneyland ben ik na de Nikkieshow samen met model Kate Moss naar de wc geweest, o my God.”

U bent wel wat gewend toch? U werkte daarvoor bij RTL Boulevard.

“Ik heb er 3,5 jaar achter de schermen het hele lifestylestuk gedomineerd. Het mooiste vond ik het als ik nog tijdens de uitzending een filmpje zat te monteren, de adrenaline gierend door mijn lijf. Ik heb er mijn enige fanfoto ooit gemaakt, met Yolanda Hadid, ik heb tepels geblurd op foto’s van Helmut Newton, en een memorabele afscheidsspeech gekregen van Ruben Nicolai. Wat wil een mens nog meer?”

Via Talpa Nieuws belandde u afgelopen september bij Linda online, wat brengen jullie daar zoal?

“Alles wat nieuws is, van het kalifaat tot de kont van Kim Kardashian, van Syrië tot Sylvie Meis. Ik ben vooral bezig Linda online een duidelijk smoelwerk te geven. Eigen verhalen, originele invalshoeken, brutale Lindasaus erover.”

“Ik heb een ontzettende hekel aan clickbait. Berichten als ‘die en die persoon is helemaal getransformeerd’ en dan klik je erop, blijkt ze haar haren te hebben bijgepunt. Als gebruiker voel ik me dan genaaid. Je moet wel zorgen dat de gebruiker jouw website zijn tijd waard vindt.”

“Vanaf januari ga ik ook volle bak op sociale media. Ik zit met Facebook om de tafel om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Veel tv-programma’s zetten een link op Facebook naar de website, maar ik zet video’s juist op Facebook zelf, mèt ondertiteling. Zodat je als je in de trein of in een restaurant zit, toch kunt volgen waar het over gaat. Daardoor is onlangs een video van Ladies Night op de contentpagina 700.000 keer bekeken.”

Ladies Night powered by Linda., uw werkgever, gaat begin maart weer verder, de kijkcijfers vallen tegen.

“Dat valt reuze mee, rond de 180.000, maar met uitgesteld kijken erbij zitten we gemiddeld rond de 320.000. Onze kracht is dat we onderdeel van het merk Linda zijn, en waar zij goed in is, is onderwerpen bespreekbaar maken, taboes doorbreken.”

“Van Tjitske Reidinga op de bank naast Olcay Gulsen en Carolien Borgers word ik persoonlijk heel blij. Ik hou van Tjitske. Iedereen loopt weg met klimaatactivist Greta Thunberg, Tjitske gaat bij het horen van haar naam alleen al met haar ogen rollen.”

U valt op met uw eigen rubriek.

“Ik kies onderwerpen van de categorie what the fuck. Kim Kardashian die een jurk draagt van Thierry Mugler met zo’n strak korset dat ze er speciale ademhalingsoefeningen voor moest doen. Een filmpje van een jongen die bij min zestien graden zijn tong tegen een lantaarnpaal stak. Inderdaad non-nieuws, maar wel lekker voor een lach. Maar ik snijd ook onderwerpen aan als straatintimidatie.”

Is er een man die uw energie aankan?

“Ik ben twee jaar samen met de liefde van mijn leven, Jelle, een rustige, doordachte spijkerbroek-overhemd-sneakersman die mijn gefladder een verademing vindt.”